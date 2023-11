«J'ai eu l'impression d'être tombée sur une mine d'or»: Catherine Sénart rend hommage au grand de la chanson québécoise Stéphane Venne

Après une première mouture il y a plus de 10 ans, Catherine Sénart revient avec une «version de luxe» de L’amour selon Venne, qui met de l’avant l’œuvre très riche de l’auteur-compositeur Stéphane Venne.

Et c’est pas fini, Le temps est bon, Le début d’un temps nouveau... Stéphane Venne, né à Verdun en 1941, est la plume derrière de nombreux classiques d’ici, et a écrit pour plusieurs grands de la chanson : Renée Claude, Isabelle Pierre, Emmanuelle, Michel Louvain, Pierre Lalonde, Donald Lautrec...

«C’est un auteur-compositeur québécois majeur. Sa musique me touche beaucoup», lance Catherine Sénart, 53 ans, se rappelant avec émotion sa rencontre avec l’œuvre de l’artiste. «J’ai eu l’impression de tomber sur une mine d’or», ajoute celle qu’on a entre autres connue au petit écran dans Marguerite Volant et sur scène en tant qu’Eliza Doolitle dans My Fair Lady.

L’amour, que Catherine Sénart avait envie d’aborder au sens large dans cette proposition piano-voix présentée pour la première fois en 2009, traverse l’œuvre de Stéphane Venne sous d’innombrables formes. Dans ce spectacle, on aborde «la rencontre, la lune de miel, les chicanes, la rupture, le retour éventuel, la fidélité... Stéphane Venne s’est vraiment amusé avec le thème de l'amour avec sa plume pleine de finesse, d’humour, de profondeur», raconte l'artiste.

Pierre-Paul Poulin / Le Journal de Montréal / Agence QMI

«Stéphane Venne ne s’est jamais reposé à sa table de travail, explique Catherine Sénart avec admiration. Il a toujours cherché de nouvelles mélodies, de nouvelles manières d’aborder les textes. Et en même temps, il a une signature. On reconnaît le son Venne.»

L’amour, une décennie plus tard

Il y a de ces chansons qui ne prennent pas beaucoup de rides. Le répertoire de Stéphane Venne en fait assurément partie, notamment entre les reprises d’Et c’est pas fini comme chanson-thème de Star Académie et Le temps est bon par plusieurs artistes, dont le collectif électro Bon Entendeur en France.

Qu’est-ce qui a donné envie à Catherine Sénart de revenir à L’amour selon Venne aujourd'hui? «La pandémie a donné lieu à beaucoup de réflexions. Je trouvais qu’on traversait une période difficile. Ce spectacle fait du bien... Et j’ai réalisé que ça me ferait du bien de retrouver ces chansons.»

Pas question, toutefois, de présenter la version initiale de L’amour selon Venne. «Selon moi, le spectacle était inachevé. Je voulais aller au bout de ce projet. J’ai approché Martin Leclerc, qui a tout de suite accepté de s’impliquer et de produire le spectacle », raconte l’artiste qui rêve de faire le tour du Québec avec ce projet. « On repart dans un bel écrin. C’est une version de luxe!»

Pierre-Paul Poulin / Le Journal de Montréal / Agence QMI

Pour ce faire, elle a entre autres raccourci L’amour selon Venne, et retouché un brin les textes qui forment le fil dramatique. «Ma voix a 12 ans de plus, ajoute l’interprète. J’aborde les chansons avec plus de maturité. La première version était beaucoup plus dans la nostalgie, la mélancolie. Aujourd’hui, j’ai plus de recul. J’aborde ce spectacle avec un grand sourire.»

C’est au Théâtre du Rideau Vert que le public pourra découvrir L’amour selon Venne revampé, où Catherine Sénart retrouve ses acolytes des débuts Marc-André Cuierrier au piano et arrangements et Marie-Ève Gagnon à la mise en scène. «Les gens vont en avoir pour leurs yeux, leurs oreilles et tous leurs sens.»

L’amour selon Venne, du 9 au 11 novembre au Théâtre du Rideau Vert, et le 11 février à La Chapelle Spectacles à Québec. Un album sera également disponible dès le 9 novembre sur les plateformes numériques et en format physique après les spectacles. Pour tous les détails et dates de spectacles, c'est ici.