Le cancer du sein triple négatif: une nouvelle approche prometteuse

Ce type de cancer du sein (triple négatif) est un des plus dangereux et difficile à traiter. Une recherche récente montre que la manipulation du métabolisme de ces cellules cancéreuses permet à la fois de freiner la croissance tumorale et d’activer l’immunité anticancéreuse.

Grâce à la découverte de nouveaux médicaments comme l’Herceptin et à l’amélioration des protocoles de traitement, le cancer du sein fait désormais partie des cancers avec les meilleures perspectives de survie, surtout lorsqu’il est diagnostiqué très tôt.

Les dernières données indiquent en effet que plus de 95 % des femmes atteintes des formes précoces de ce cancer survivent à la maladie, un succès retentissant qui témoigne des répercussions positives de la recherche scientifique de pointe en biochimie contre ce cancer.

Une maladie complexe

Cela ne signifie cependant pas que la partie est complètement gagnée : le cancer du sein est une maladie complexe, qui regroupe plusieurs types de maladies et qui peut varier considérablement d’une tumeur à l’autre, en présentant des caractéristiques biochimiques fort distinctes qui influencent le succès des traitements.

C’est notamment le cas d’une classe de cancers du sein appelés triple négatif : comme son nom l’indique, ce type de cancer n’exprime aucun des récepteurs couramment rencontrés à la surface des cellules cancéreuses (récepteurs aux estrogènes, à la progestérone et au facteur de croissance EGF) et ne répond donc pas aux thérapies qui ont été développées contre ces récepteurs.

Environ 10 à 15 % des cancers du sein sont des triples négatifs et sont caractérisés par une croissance très rapide ainsi qu’une évolution clinique agressive qui est associée à un faible taux de survie des patientes atteintes.

L’identification de stratégies pouvant permettre de réduire le développement de ce type de cancer du sein est donc particulièrement importante pour diminuer le fardeau imposé par cette maladie.

Altérer le métabolisme

La croissance rapide et incontrôlée des cellules cancéreuses requiert un apport constant en énergie et c’est pour cette raison que les cellules cancéreuses ont un métabolisme différent des cellules normales.

Ceci est particulièrement évident pour le cancer du sein triple négatif, car on a observé que ces tumeurs étaient dépendantes d’une molécule appelée acétate comme source de carbone. Il est donc plausible que l’interférence avec le métabolisme de l’acétate pourrait représenter une approche anticancéreuse prometteuse contre ce cancer.

La validité de cette approche vient d’être confirmée par les résultats d’une étude récemment parue dans la très prestigieuse revue Nature Cancer. (1) Dans cette étude, les chercheurs ont montré que le blocage de l’enzyme responsable de la transformation de l’acétate (l’acetyl-CoA synthetase) modifiait en profondeur le métabolisme des cellules cancéreuses : au lieu d’utiliser l’acétate pour se reproduire, les cellules tumorales sécrétaient plutôt l’acétate hors des cellules, dans le microenvironnement tumoral, les privant du même coup d’une source importante d’énergie pour leur croissance.

Activation immunitaire

Une conséquence extrêmement importante de cette expulsion de l’acétate vers l’extérieur de la tumeur est de potentialiser la réponse immunitaire.

On sait depuis plusieurs années que l’acétate, produit en très grandes quantités par le métabolisme microbien des fibres alimentaires au niveau du côlon, joue un rôle extrêmement important dans le fonctionnement du système immunitaire.

Ceci est particulièrement crucial dans le contexte de l’environnement à proximité des tumeurs où le glucose est rare et en quantités insuffisantes pour permettre aux lymphocytes T tueurs d’attaquer les cellules cancéreuses et les éliminer.

En favorisant la sécrétion d’acétate par les tumeurs, on permet du même coup aux cellules tueuses d’utiliser cette source d’énergie pour accomplir leur fonction anticancéreuse.

En d’autres mots, l’interférence avec le métabolisme de l’acétate a deux effets distincts, mais complémentaires : un ralentissement de la croissance des cellules cancéreuses, combiné avec une activation de l’immunité dirigée contre les cellules tumorales.

Les essais cliniques présentement en cours permettront de mieux connaître le potentiel clinique de cette nouvelle approche thérapeutique prometteuse. Un progrès scientifique important contre un cancer dangereusement mortel.

♦ (1) Miller KD et coll. Acetate acts as a metabolic immunomodulator by bolstering T-cell effector function and potentiating antitumor immunity in breast cancer. Nature Cancer, publié le 18 septembre 2023.