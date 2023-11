Le noir et le rose à l’ADISQ

Sur le tapis rouge de cette 45e édition du Gala de l’ADISQ, les artistes de l’industrie de la musique ont surtout opté pour le noir, le tout vivifié de tenues parmi le nuancier de roses. Le complet était à l’honneur : ce dernier était vintage, personnalisé, porté à même la peau ou sous la vision de la relève de designers locaux. Voici un survol des looks à retenir.

KING MELROSE

Il a stylisé d’une nouvelle façon le complet Nico Design qu’il portait lors du lancement de son album Soulman. Porté à même la peau, il l’a agencé avec un pantalon Lululemon, « mon pantalon propre le plus confortable ».

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

ALEXANDRA STRÉLISKI

Alexandra Stréliski avait agencé un smoking vintage Yves Saint Laurent avec une chemise Armani et des baskets Alexander McQueen.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

BIBI CLUB

Le duo Bibi Club a fait appel à la designer très prisée Lecavalier pour lui composer les tenues de la soirée.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

ANNE FOURNIER ET SOULDIA

« Ma blonde et moi on est coordonnés, on porte le même modèle de chaussures Prada et des pièces de Ssense », a lancé Souldia, accompagné d’Anne Fournier.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

ROSELLE

Roselle a opté pour une création fuchsia extravagante de Lakuachimoto qui se mariait à sa chevelure rousse.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

OLIVIER DION ET EMY-JADE GREAVES

Alors qu’Emy-Jade Greaves a déniché sa robe à la boutique La petite robe noire, Olivier Dion a opté pour un magnifique costume griffé Vivienne Westwood.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

PHILIPPE FEHMIU

« C’est le designer Lionel Kizaba qui a personnalisé ce complet, une pièce unique ! » a avoué fièrement Philippe Fehmiu.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

SOFIA DE MEDEIROS ET CORNEILLE

Sofia de Medeiros portait une robe Tularosa et Corneille, un complet déniché à la maison Simons.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

ANNIE-SOLEIL PROTEAU

« J’ai commandé une dizaine de tenues en ligne et c’est cet ensemble Superdown qui me faisait le mieux ! » a confié Annie-Soleil Proteau.