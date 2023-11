Les rendez-vous culturels de la capitale

À l’aube d’une nouvelle semaine, les activités culturelles se bousculent annonçant qu’il est temps de libérer son agenda pour aller à la rencontre de l’art !

Guylaine Tremblay, J’sais pas comment, j’sais pas pourquoi

La Chapelle Spectacles

10 novembre, 20 h

Guylaine Tremblay propose une incursion dans le monde d’Yvon Deschamps, au fil de laquelle elle se raconte et passe en inventaire des moments charnières de sa vie, à travers les textes et les musiques de celui à qui elle voue une grande affection et une grande admiration. « Carte blanche en main de la part de ce grand poète, Guylaine Tremblay nous promet un spectacle où elle témoigne en paroles et en chansons, du formidable professeur de vie, que probablement sans le savoir, Yvon Deschamps a été pour elle et pour nous ».

► 64 $, lachapellespectacles.com

Pompières et pyromanes

Le Trident, salle Octave-Crémazie du Grand Théâtre de Québec

Du 7 novembre au 2 décembre, heures variées

Avant d’être portée sur la scène, Pompières et pyromanes est d’abord un essai de Martine Delvaux, publié aux éditions Héliotrope en 2021. Cette œuvre porte sur la crise climatique et le combat de la jeune génération « qui tient tête aux décideurs et réclame avec force la protection de la vie sur Terre », puis nourrit l’espoir de « rallumer la flamme qui nous éclaire tout en éteignant les feux qui nous détruisent ».

► À partir de 30 $, letrident.com

Mario Pelchat – 40 ans de carrière – Comme au premier rendez-vous

Théâtre Capitole

10 et 11 novembre, 20 h 30

Depuis la sortie de son premier 45 tours en septembre 1981, Mario Pelchat est très présent dans le paysage musical québécois et s’inscrit toujours parmi les artistes les plus appréciés du grand public. Le spectacle Comme au premier rendez-vous retrace ses 40 ans de carrière en promettant de raviver de beaux souvenirs.

► 57,95 $, 60,14 $, 64,48 $, theatrecapitole.com

Rosalie Vaillancourt – Une heure avec Roro

Théâtre Petit Champlain

9 novembre, 20 h

L’humoriste a créé du nouveau matériel qu’elle veut maintenant tester auprès de son public qu’elle appelle affectueusement « ses seuls amis ». « Après un bébé, des responsabilités et un déménagement en banlieue, est-ce que l’enfant terrible de l’humour s’est assagie ou a un peu changé ? » C’est ce dont pourront témoigner les spectateurs.

► 30 $, theatrepetitchamplain.com

Sur parole. Le son du rap québ

Musée de la civilisation

Du 10 novembre 2023 au 9 septembre 2024

Cette exposition souligne les 40 ans de la culture hip-hop au Québec, ce symbole de richesse et de diversité culturelle qui fait résonner les préoccupations sociales et provoque des changements culturels importants. À travers celle-ci, les visiteurs découvriront son histoire, ses artisans et de quelle façon la culture hip-hop a « agi comme un porte-voix important pour les communautés marginalisées ». L’exposition développée en collaboration avec l’artiste hip-hop et conférencier Webster permet aussi de « mieux comprendre la manière dont les luttes liées à la culture hip-hop ont influencé notre société et notre univers culturel au fil du temps ».

► Prix variés, mcq.org

Deep structure profonde d’Anie Toole

Engramme

Jusqu’au 2 décembre, du mercredi au vendredi de 12 h à 17 h et le samedi de 13 h à 17 h.

Mariant habilement les arts de l’impression, du textile et des teintures naturelles, Anie Toole révèle à travers Deep structure profonde, « une fusion harmonieuse entre le tissage et la gravure, donnant naissance à des paysages délicats, composés de lignes et de courbes aux tons monochromes, façonnés à la main ». Elle crée « des moments de contemplation, où les jeux de lignes semblent évoquer vibrations et ondes ». Venez rencontrer l’artiste, le samedi 11 novembre, de 13 h à 17 h.

Gratuit, engramme.ca

Stations de Louise Lecavalier – Fou glorieux

Grand Théâtre de Québec

7 novembre, 20 h

« Pulsion vitale ; le corps tel un objet de turbulence qui la renvoie toujours dans l’arène, Louise Lecavalier renouvelle ici cette expérience primitive qui s’appelle danser. Avec le solo Stations créé en Allemagne en 2020 ; en quatre stations, comme autant de points cardinaux et d’états de corps – fluidité, contrôle, méditation et obsession –, elle poursuit sa vertigineuse exploration de la danse dans un solo fougueux aux frontières de l’intime. »

► À partir de 53 $, grandtheatre.qc.ca