Mystérieuse disparition à Québec : un jeune homme de 19 ans manque toujours à l'appel

Un jeune homme de 19 ans originaire de Paspébiac est toujours porté disparu depuis sa sortie d’un bar sur la rue Saint-Joseph à Québec dans la nuit de vendredi à samedi.

Jessy Duchesneau a été aperçu pour la dernière fois vers 3h samedi matin près du bar Midnight Blue dans le quartier Saint-Roch.

En plus d’avoir des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité, ses proches craignent aussi qu’il ait été intoxiqué bien qu’il soit « anti-drogue ». Pour sa part, le propriétaire du bar, Alain Tremblay confirme que son équipe de sécurité n’a rien remarqué d’anormal ce soir-là.

Toujours selon des proches, son cellulaire aurait toutefois été localisé à la gare du Palais vers 9h30 et le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) précise qu’il pourrait également se trouver en Gaspésie.

Une vague de solidarité a déferlé sur les réseaux sociaux depuis sa disparition soudaine, alors que son avis de recherche a été partagé par plusieurs centaines de personnes.

Jessy Duchesneau mesure 6’1” (1,86 m) et pèse 170 lb (77kg). Il a la peau blanche ainsi que les cheveux et les yeux bruns. Le jeune homme portait un chandail noir, une chemise à carreaux noirs et blancs, un manteau brun avec mouton au niveau du col et des manches. Ainsi qu’un pantalon bleu pâle et une casquette noire la dernière fois qu’il a été aperçu.

Le troisième en peu de temps

Plus tôt cette semaine, le SPVQ sollicitait l'aide de la population afin de localiser William Lindsay, 28 ans.

Photo fournie par le SPVQ

Ce dernier a été vu pour la dernière fois le 29 octobre, lui aussi sur la rue Saint-Joseph et manque toujours à l’appel alors que ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Il aurait quitté dans un véhicule de marque Honda CRV bleu vert 2011 immatriculé 01CADD. Il mesure 5’8 (1,76m) et portait un manteau noir ainsi qu’une tuque grise.

Billy Lacroix, 25 ans était lui aussi porté disparu un peu plus tôt cette semaine après avoir été vu pour la dernière fois sur la rue Saint-Joseph.

Il a toutefois été retrouvé le 2 novembre par les patrouilleurs du SPVQ.