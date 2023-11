Novak Djokovic sacré pour la 7e fois à Paris

Le N.1 mondial Novak Djokovic, même pas dans sa meilleure forme, a été sacré pour la septième fois à Paris, la 40e en Masters 1000, en dominant le Bulgare Grigor Dimitrov (17e) 6-4, 6-3 dimanche.

Djokovic faisait son retour sur le circuit dans la salle parisienne, après une pause d'un mois et demi consécutive à son 24e titre record en Grand Chelem à l'US Open en septembre. Le Serbe de 36 ans va maintenant mettre le cap sur le Masters qui réunit le top 8 à Turin (Italie) dans une semaine. Pour Dimitrov, plus titré depuis six ans, la disette s'étire encore.

Plus de détails suivront.