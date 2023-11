Plus de 20 soldats ukrainiens tués lors d'une cérémonie officielle

L'Ukraine a annoncé dimanche l'ouverture d'une enquête sur la mort d'un groupe de soldats tués possiblement vendredi par un tir de missile russe lors d'une cérémonie de remise de décorations.

Plus de 20 soldats ukrainiens d'une brigade d'assaut sont morts vendredi dans l'attaque, qui a eu lieu dans la région de Zaporijjia, rapporte le journal en ligne Ukrainska Pravda.

L'AFP n'a pas été en mesure de vérifier immédiatement les circonstances de l'attaque.

Le ministre ukrainien de la Défense, Rustem Umerov, a qualifié l'incident de «tragédie» et a ordonné une enquête approfondie.

«Nous devons faire tout notre possible pour protéger notre peuple et donner des réponses honnêtes aux familles et aux amis des soldats tombés au combat», a-t-il déclaré samedi soir.

AFP

L'armée ukrainienne a confirmé qu'un certain nombre de soldats avaient été tués, sans préciser leur nombre.

«Le 3 novembre, l'ennemi a mené des attaques insidieuses en direction de Zaporijjia», a commenté l'armée ukrainienne samedi.

«Il a notamment tiré un missile Iskander-M sur le personnel de la 128e brigade d'assaut de montagne, tuant les soldats et causant des blessures de gravité diverses à des habitants de la région», a ajouté l'armée.

Un soldat ukrainien a écrit sur les réseaux sociaux médias sociaux que 22 personnes de la brigade avaient été tuées et qu'elles étaient réunies pour une cérémonie de remise de décorations militaires.

Tout le monde écrit que «des héros sont morts». Il serait pourtant plus approprié d'écrire 'Les héros sont devenus des victimes', a estimé le soldat Ivan Savytskyy.

La région de Zakarpattia, dans l'ouest de l'Ukraine, où les soldats sont morts, observera un deuil de trois jours à partir de lundi, a déclaré le gouverneur local Victor Mykyta.

«Nos héros sont en vie tant que leur mémoire et leurs actions perdurent», a-t-il déclaré dimanche.