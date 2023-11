Pot-Potage à la citrouille: la meilleure soupe à la citrouille au monde

Ce mois-ci, j’ai le goût de vous surprendre... avec une recette de soupe. Après l’Halloween, on ne sait pas toujours quoi faire avec les restes de nos citrouilles. De plus, comme c’est la saison des courges (on peut faire cette recette dans n’importe quelle sorte de courge), je me disais que ça serait parfait. Existe-t-il quelque chose de plus réconfortant qu’un bol de soupe à l’automne ?

De la purée de dattes dans la soupe ? Oh que oui ! La soupe ne sera pas sucrée, mais juste assez assaisonnée. En fait, la datte est parfaite pour ajouter de la rondeur en bouche... sans sucre raffiné ajouté. Faites-moi confiance, je suis certaine que vous allez adorer.

Comme la recette est tirée de mon nouveau livre MIAMSKI ! On cuisine en famille (page 84), j’ai décidé de vous faire découvrir le ton accessible que j’ai utilisé dans le livre. Peut-être que ça vous donnera des idées...

Pourquoi « pot-potage » ? Parce que je trouve que l’idée d’offrir de la soupe en pot, à ceux qu’on aime, est une succulente idée. Ne trouvez-vous pas ?

Photo fournie par Madame Labriski

Portions : 7 portions de 250 ml | Préparation : 25 min | Cuisson : 45 min

INGRÉDIENTS

15 ml (1 c. à soupe) d’huile végétale

1 oignon, haché

75 g (1⁄4 tasse) purée de dattes

5 ml (1 c. à thé) cannelle moulue

2,5 ml (1⁄2 c. à thé) muscade moulue

1⁄4 c. à thé piment de la Jamaïque

pincée de sel

900 g (8 tasses) chair de citrouille en morceaux (sans la peau)

900 ml (3 3/4 tasses) bouillon de poulet ou de légumes

75 g (1⁄2 tasse) graines de citrouille écaillées

COMMENT FAIRE ?

Verse l’huile dans une grande casserole et fais-la chauffer à feu moyen.

Ajoute l’oignon et fais-le revenir pendant 3 minutes en remuant.

Ajoute la purée de dattes, la cannelle, la muscade, le piment de Jamaïque, le sel, la chair de citrouille et le bouillon de ton choix.

Laisse mijoter le tout pendant environ 30 minutes.

Verse la préparation dans le récipient d’un bon mélangeur et ajoute les graines de citrouille.

Mets le couvercle et assure-toi que le mélangeur est bien fermé.

Mélange la préparation jusqu’à ce que sa consistance soit homogène.

Voilà. Servi chaud, ce potage est un régal !

As-tu déjà pensé à offrir de la soupe en cadeau ? Offrir de la soupe en pot en cadeau, ça fait chaud au cœur !

Pour 1 portion