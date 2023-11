Pour un couple, se séparer n’est pas toujours la solution

Je suis toujours stupéfaite de voir à quel point des personnes qui ont passé de nombreuses années en couple se rendent subitement compte, rendues à la retraite, qu’elles n’ont pas d’affinités avec l’autre. Comment ont-elles pu vivre aussi longtemps avec quelqu’un sans apprendre à le connaître ?

C’est le cas de la dame dont vous publiez la lettre ce matin. Se rendant compte qu’elle a peu d’intérêts communs avec son mari, elle n’a qu’une idée en tête : se séparer. Vous avez bien fait de lui suggérer de faire un bilan plus réaliste de sa vie avant de poser un geste aussi radical.

C’est une chose normale de ne pas avoir les mêmes centres d’intérêt que l’autre personne qui partage notre vie. Si cela manque à cette dame de pouvoir philosopher autour d’une bonne bouteille de vin avec son chum qui ne boit pas, et bien qu’elle le fasse avec une chum de fille !

Je vois souvent mes amis(es) ou ma famille sans mon compagnon. Quand il est occupé à bricoler, ou à faire une activité qui ne m’intéresse pas, je me désennuie avec un casse-tête puisque j’adore en faire. Ou encore je joue à des jeux de société avec des amis(es). Et quoi de plus agréable que de lire côte à côte et de profiter ensuite d’une sortie au resto pour partager ce que nos lectures nous ont appris ?

Cécile, Québec

Vous savez Cécile, il n’est pas rare qu’un couple, malgré de nombreuses années vécues ensemble, se connaisse peu. Entre la vingtaine et la soixantaine défilent les années où on s’installe à deux, où on bâtit sa carrière en même temps que sa famille. Les heures dans une journée étant limitées pour tout le monde à 24, les années filent sans qu’on les voie passer. Et si on ne prend pas la peine de s’accorder du temps de répit à deux, on se perd malheureusement de vue et on se retrouve avec un étranger à ses côtés au moment de la retraite.