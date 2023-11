«Révolution»: Waldo a été détrôné par Incandescent

La force de la détermination est certainement l’atout gagnant des membres du groupe Incandescent, en plus de leur talent évident. Ils ont réussi à détrôner Waldo dans un face-à-face impressionnant, ce dimanche, à Révolution.

Ils avaient prévu de battre leur adversaire, et ils l’ont fait. «Notre confiance vient du fait qu’on est un groupe fort, a expliqué Olivia. On a tous des personnalités très fortes, et on s’alimente et s’encourage les uns les autres là-dedans. On sait qu’on a quelque chose à apporter, à partager et à véhiculer dans l'aventure. Notre confiance vient de notre détermination à aller le plus loin possible.»

Photo fournie par OSA Images

Le groupe de dix danseurs s’est formé très récemment, quelques mois seulement avant le début de Révolution. «À la base, on est un groupe de danseurs qui s’est regroupé pour se perfectionner et tenter d’entrer dans le monde professionnel de la danse. On n'a pas nécessairement grandi ensemble, on vient tous de milieux différents, avec des bagages complètement différents. Mais quand notre coach est arrivé avec l’idée de participer à l’émission, on a décidé d’y aller à fond.»

La clé pour danser en groupe, et réussir à passer les étapes, c’est la confiance. «On travaille super fort sur le peaufinage des chorégraphies, on corrige selon les commentaires, on applique les directives immédiatement. Mais au final, il faut avoir confiance dans les autres danseurs. Chacun fait son travail personnel aussi fort que les autres, et c’est ce qui donne un beau résultat à la fin.»

Leur numéro explosif et de haut niveau leur a permis d’éliminer Waldo, et ce n’est pas fini, selon Olivia. «Gagner cette étape est très validant pour nous. On a quasiment appris à danser avant de marcher, et ça nous montre que tous ces efforts valaient la peine. La confiance qu’on avait au début était un peu imaginaire, mais elle commence à être de plus en plus crédible.»