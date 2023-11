Un ancien entraîneur des Blackhawks accusé d’agression sexuelle

Après Kyle Beach, un autre membre des Blackhawks de Chicago de l’édition 2009-2010 poursuit l’équipe, stipulant qu'il a été victime d’agression sexuelle de la part de l’entraîneur adjoint de l’équipe de l’époque, Brad Aldrich.

Le joueur en question, qui utilise le nom fictif «John Doe» pour préserver son anonymat, avance qu’Aldrich l’avait «harcelé, menacé et agressé», mais que les Blackhawks avaient mis l’affaire sous le tapis afin de protéger le parcours éliminatoire du club cette année-là, selon des informations du Chicago Tribune.

• À lire aussi: Brady Tkachuk réplique aux partisans des Sénateurs

• À lire aussi: Mathew Barzal se fait taper sur les doigts

• À lire aussi: LNH: Une remontée spectaculaire des Red Wings

Pour rappel, Chicago avait soulevé la coupe Stanley au terme de cette saison.

C’est le cabinet d’avocat Romanucci & Blandin qui se charge de l’affaire et qui défend l’ancien membre des Black Aces qui ne jouaient pas les matchs de l’équipe, mais qui s’entraînaient avec le club lors des séries éliminatoires. Les «Hawks» sont officiellement accusés de négligence, dans la plainte déposée devant la Cour de circuit du comté de Cook, jeudi.

«Nous avons une mission précise en tête, certainement que les Blackhawks restent responsables des changements qu’ils ont promis d’avoir mis en place en matière de prévention de ces abus sexuels», a déclaré Romanucci dans des propos relayés par le quotidien américain.

Dans un communiqué envoyé au Chicago Tribune, le club basé en Illinois a assuré prendre ces allégations très au sérieux, mais qu’il allait se passer de commentaire au vu du processus judiciaire en cours.

«Nous avons changé à la suite de ce qui s’est passé et avons mis en œuvre de nombreuses améliorations positives dans toute notre organisation pour assurer la sécurité et le bien-être de nos joueurs et employés. Cela comprend la reconstruction complète de l’équipe de direction avec un personnel qui démontre nos valeurs et apporte l’expertise appropriée dans les domaines critiques de la conformité et des ressources humaines, un vaste programme de santé mentale, ainsi que de nouveaux mécanismes de signalement et de formation pour tous les employés.»

Pas une première

En 2021, Beach avait également amené la formation en justice, accusant Aldrich du même comportement. Lorsque l’affaire a éclaté au grand jour, la Ligue nationale de hockey (LNH) avait mené une enquête, cette dernière se résultant en une amende de 2 millions $ pour l’équipe de Chicago. Plusieurs membres de l’organisation avaient alors quitté leur poste à la suite de cette histoire.

Beach et les Blackhawks s’étaient par la suite entendus à l’amiable.