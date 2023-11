Apparitions publiques de Céline Dion : l’espoir d’un retour sur scène renaît

Galvanisés par des apparitions publiques inattendues et rassurantes dans le vestiaire du Canadien puis à un concert de Katy Perry, les admirateurs de Céline Dion ont recommencé à espérer qu’ils reverront un jour sur scène leur idole, à qui on prédit même des concerts à Las Vegas dès 2024.

«On ne s’attendait pas à ça. C’est inespéré», s’emporte la présidente du fan club Red Heads (dont la page Facebook compte 102 000 abonnés), Line Basbous.

Invisible depuis qu’elle avait mis sa carrière en veilleuse parce qu’elle souffre du syndrome de la personne raide, Céline Dion a fait ses deux premières sorties publiques, la semaine dernière, déchainant un ouragan de réactions enthousiastes dans la presse musicale et sur les réseaux sociaux.

«Céline reprend goût à la vie. Je le savais qu’elle reviendrait, c’est une battante», a réagi un inconditionnel de la chanteuse québécoise, un commentaire se faisant l’écho de milliers d’autres publiés depuis sa présence au match Canadien-Golden Knights, lundi dernier, à Las Vegas.

Photo tirée du compte Instagram de Céline Dion

La nouvelle a fait le tour des médias américains, du Rolling Stone à Variety, où l'on a souligné que sa présence au concert de Perry avait plus attiré l’attention que celle du prince Harry et Meghan Markle.

Un retour sur scène dès le printemps?

Peut-on se permettre d’espérer que ces apparitions annoncent une éventuelle relance de sa carrière?

La diva n’a plus été vue sur les planches depuis l’interruption de la tournée Courage en raison de la pandémie, en mars 2020.

«La voir, ça fait renaître le sentiment de la voir repartir et c’est certain que la voir en plus dans le spectacle de Katy Perry au Resorts World Theater (là où Céline devait présenter un nouveau spectacle avant d’y renoncer à cause de la maladie), c’est un signe très, très fort. Même Katy Perry a dit sur scène : je ne suis pas Céline, ce spectacle est à venir. Ils nous poussent à y croire», rigole Mme Basbous, avec un sentiment de fébrilité dans la voix.

Photo capture d'écran du site de Variety

Le chroniqueur artistique le plus influent de Las Vegas prédit que Céline Dion annoncera sous peu son retour à la scène au Resorts World Theater. «Dion a été vue en train de danser durant le concert, redonnant espoir à ses admirateurs et aux gens de l’industrie qu’elle pourra effectuer un retour en 2024», écrit John Katsilometes, du Las Vegas Review-Journal

Ce dernier se dit même optimiste quant à la possibilité que Céline lance sa résidence au Resorts World dès le printemps.

Le message qu’elle va mieux

Tout en admettant que ses apparitions soient choisies et calculées, un spécialiste québécois de l’image met en garde contre les excès d’optimisme.

«C’est de la spéculation de dire où ça peut mener, mais la voir en public, ça envoie le message qu’elle va mieux», dit Pierre-Thomas Choquette, vice-président, communications corporatives chez Arsenal Conseils.

Photo reprise du compte Instagram de Chantal Machabée

Chose certaine, le pessimisme a fait place aux espoirs les plus fous chez les mordus de Céline, selon Line Basbous.

«Il y a eu des appels entre nous, tout le monde a arrêté ce qu’il était en train de faire dès que les images sont apparues. Tu sais, quand un attentat se produit et que tu te souviens de ce que tu faisais quand c’est arrivé, là c’est tout l’inverse. Nous sommes vraiment très excités et surtout très heureux.»