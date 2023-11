Au Québec pour toujours

Bon anniversaire en retard (c’était hier) à David Martinez (photo), qui a célébré son 60e anniversaire de naissance. Natif de Puerto Plata, en République dominicaine, David est arrivé à Québec en 1990. L’année suivante, il faisait son entrée au Fairmont Le Château Frontenac (LCF) au service des banquets. 32 ans plus tard, il occupe toujours son poste de serveur aux banquets de LCF, mais il est aussi propriétaire de l’entreprise Le Tailleur Chic depuis 25 ans sur la rue Frank-Carrel de Québec et il dirige une petite boîte d’interprétation espagnol-français, anglais-français, portugais-français. David et sa conjointe, Chantal, sont les parents de deux grandes filles, Cassandra et Coralie. « Au Québec depuis 33 ans et pour toujours », de conclure David. Joyeux anniversaire !

Pour la recherche et l’innovation

Photo fournie par Frédéric Lavoie

La Fondation du CHU de Québec et son partenaire, Desjardins, ont souligné l’excellence et l’importance de la relève en recherche à l’occasion de la remise des Bourses de formation Desjardins pour la recherche et l’innovation. Lors de cet événement, tenu le 24 octobre au Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval (CRCHU), 54 bourses ont été décernées à des étudiants des deuxième et troisième cycles universitaires et 9 subventions de recherche clinique ont été attribuées à des professionnels de la santé du CHU de Québec-Université Laval pour un total global de 450 770 $ versés. Sur la photo, de gauche à droite : Claude Savard, membre du CA de la Fondation du CHU de Québec et VP, services financiers à l’entreprise chez RBC ; Martin Beaumont, PDG, CHU de Québec-Université Laval ; Serge Rivest, docteur en neurosciences, directeur, Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval ; Marie-Claude Paré, présidente et cheffe de direction, Fondation du CHU de Québec ; Marc Villeneuve, VP Développement et rayonnement des affaires, Desjardins, et Alain Sauvé, DG de la Caisse Desjardins de Limoilou.

Premio-Real dans la capitale

Photo fournie par Veronica Gonzalez Biriucov

Originaire de Québec, Tommy Byrne est historien, guide touristique et consul honoraire d’Espagne à Québec depuis 2017 et président de l’Association des consuls honoraires de la région de Québec (ACHQ). Il est aussi détenteur d’un baccalauréat en études internationales. Il a lancé récemment à la cathédrale Holy Trinity de Québec, devant une soixante d’invités, un livre intitulé Premio-Real dans la capitale, publié chez Septentrion. L’ouvrage raconte l’histoire de José Antonio de Lavalle, aussi connu en tant que Son Excellence le comte de Premio-Real, consul général d’Espagne pour le Dominion du Canada et les possessions britanniques et françaises en Amérique du Nord. Il a été en poste à Québec de la fin de l’année 1874 jusqu’à son décès à l’automne 1888. Homme de lettres, architecte, mathématicien, compositeur, mécène et diplomate aguerri, Premio-Real fut très actif dans la vie culturelle et scientifique de Québec. Sur la photo, de gauche à droite : Tommy Byrne, Son Excellence Alfredo Martínez Serrano, ambassadeur d’Espagne au Canada ; l’honorable J. Michel Doyon, Lieutenant-gouverneur du Québec ; Dominic Marcotte, sous-ministre adjoint au MRIF et chef du Protocole du gouvernement du Québec, et Ernesto de Zulueta Habsburgo-Lorena, consul général d’Espagne à Québec.

Citoyen d’honneur

Photo fournie par la Ville de Lévis

La Ville de Lévis a décerné avec émotion, le 28 octobre dernier, à titre posthume, la mention de Citoyen d’honneur pour l’année 2023 à Michel L’Hébreux, historien. Cette reconnaissance souligne le dévouement de Michel L’Hébreux à préserver le patrimoine de Lévis et celui du pont de Québec, dont il était l’expert incontesté. Sa contribution à l’éducation de la population et son amour pour Lévis sont des sources d’inspiration pour les Lévisiennes et Lévisiens. Natif de Saint-Romuald, Michel L’Hébreux s’est passionné pour le pont de Québec. Toute sa vie, il a retracé et raconté l’histoire de ce pont légendaire avec plus de 2000 conférences et de nombreuses participations à des émissions de télévision et de radio à titre d’expert sur le sujet. Il a publié sept livres consacrés à l’histoire du pont de Québec et un livre sur l’histoire du Centre hospitalier Paul-Gilbert. Il a aussi été président fondateur de la Société d’histoire de Saint-Romuald de 1992 à 2016 et a reçu de nombreuses distinctions au fil des ans. Michel L’Hébreux est décédé le 23 mai dernier à 76 ans. Sur la photo, de gauche à droite : Gérard Lavoie, de la Société d’histoire de Lévis ; Raymonde Touzin, qui a fait carrière en éducation ; Julie Suzanne Doyon, une amie de la famille ; Pascale L’Hébreux, la fille, et Nicole Goulet, l’épouse de Michel L’Hébreux, et Gilles Lehouillier, maire de Lévis.

Anniversaires

photo d'archives, AFP

Emma Stone (photo), actrice américaine (The Amazing Spider-Man), 35 ans... Ana Ivanovic, joueuse de tennis serbe, 36 ans... Thandiwe Newton, actrice britannique, 51 ans... Ethan Hawke, acteur américain, 53 ans... Florent Pagny, auteur-compositeur-interprète français, 62 ans... Raymond Bernier, ex-député de Montmorency (PLQ), 71 ans... Sally Field, actrice américaine (La sœur volante), 77 ans... Luigi Leoni, copropriétaire du restaurant Au Parmesan du Vieux-Québec, 82 ans... Danielle Oddera, chanteuse française, 85 ans.

Disparus

Photo fournie par Altitude Sports

Le 6 novembre 2022 : Peter McNab (photo), 70 ans, joueur de centre qui a eu une carrière de 14 ans dans la LNH avec les Sabres de Buffalo, les Bruins de Boston, les Canucks de Vancouver et les Devils du New Jersey. Il a été analyste à la télévision pendant plus de 25 ans avec l’Avalanche du Colorado... 2020 : Raymond Daviault, l’un des premiers Québécois à avoir évolué dans le baseball majeur... 2020 : Jim Neilson, 79 ans, ex-défenseur qui a disputé plus de 1000 matchs dans la LNH... 2018 : Bernard Landry, 81 ans, vice-premier ministre du Québec de 1994 à 2001 et premier ministre du Québec de mars 2001 à avril 2003... 2016 : Jean-Paul Paradis, 86 ans, bénévole impliqué depuis plus de 60 ans au sein d’organismes de Boischatel... 2015 : Jean-Guy St-Roch, 75 ans, ancien député de Drummond (1985-1994)... 2014 : Michelle Therrien, 50 ans, ex-animatrice (RDS et MétéoMédia)... 2006 : Robert A. Boyd, 88 ans, président d’Hydro-Québec de 1978 à 1982... 1998 : Marcel Gauthier, 70 ans, lutteur professionnel (Sky Low Low)... 1990 : Gérard Dion, 77 ans, prêtre et professeur de sociologie... 1941 : Maurice Leblanc, 76 ans, écrivain et journaliste, le père d’Arsène Lupin.