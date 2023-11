«Avec un peu de chance, les points vont venir» - Josh Anderson

Il y a un zéro dans la colonne des buts et le chiffre de la colonne des passes n’est pas plus glorieux avec une seule. Josh Anderson n’a pas un bon début de saison et il le sait très bien.

À la veille du match contre le Lightning de Tampa Bay au Centre Bell, Anderson a rencontré les journalistes.

Avec un point en onze matchs, il se doutait qu’on lui parlerait de ses statistiques personnelles.

«Je ne peux pas le cacher, a calmement dit Anderson. J’essaie encore de produire. Mais, tu peux aider ton équipe dans d’autres catégories du jeu et je pense que c’est ce que je tente de faire. J’essaie de travailler du côté défensif en premier. C’est ma mentalité, et peut-être apporter un peu plus d’acharnement. Avec un peu de chance, les points vont venir.»

Une léthargie offensive en ouverture de saison frappe encore plus l’imaginaire qu’entre les matchs 37 à 48 au mois de janvier.

«Ouais, peut-être qu’on le remarque plus, a-t-il répliqué. En tant que joueur, tu veux produire dans cette ligue. Je pense que personnellement, les chances sont là. Au début de l’année, si j’avais marqué sur ces grosses occasions que j’ai eues, on ne serait pas ici en train d’en parler. Mais c’est ainsi. Ça fait partie du jeu. Mais en tant que joueur, comment peux-tu t’en sortir? Ce sont des responsabilités que tu as. J’ai entièrement confiance en moi et en mes coéquipiers... Ça n’en prend qu’un pour démarrer. Tu dois seulement faire face à la musique et commencer à capitaliser sur tes chances.»

En onze matchs cette saison, Anderson a décoché 21 tirs, ce qui lui confère le sixième rang au sein de l’équipe.

Un marqueur de 20 buts

Si Anderson n’a jamais eu la réputation d’un fabricant de jeux, il a toujours produit à un rythme décent au cours des dernières saisons. Il a marqué 19 buts l’an dernier et 17 la saison précédente, mais en seulement 69 et 52 matchs.

Il a connu sa meilleure saison dans la LNH avec 27 buts en 2018-2019 avec les Blue Jackets de Columbus.

«Josh est un gars qui a fait ses preuves, a mentionné Martin St-Louis. Il marque 20 buts par année. L’année est longue. Il est un gars qui produit par séquences. S’il en marque un, il ira en chercher plusieurs. Il doit obtenir son premier but. Il ne doit pas se concentrer à marquer un but absolument, mais plus à rester productif sur la patinoire.»

Au dernier match à St. Louis, Anderson a joué à l’aile droite aux côtés de Christian Dvorak et Alex Newhook. Ce trio avait connu une soirée pénible face aux Blues.