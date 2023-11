Bruce Springsteen en «grande forme» alors qu’il se remet de son ulcère gastroduodénal

Bruce Springsteen va mieux, selon Steven Van Zandt, du E Street Band.

Interviewé par People lors de la cérémonie d’intronisation au Rock & Roll Hall of Fame de 2023 à New York, vendredi (3 novembre 2023), le guitariste a révélé que le chanteur de 74 ans était en «grande forme» alors qu’il se remettait d’un ulcère gastroduodénal.

«Nous allons revenir plus forts que jamais en mars, a-t-il assuré aux fans. Ça a été six premiers mois de tournée très, très intenses, peut-être les plus intenses qu’on ait connus. Donc, nous allons revenir avec la même intensité, et ça va être génial.»

Bruce Springsteen et le E Street Band ont annoncé en septembre qu’ils avaient été contraints de reporter leurs dates de tournée restantes en 2023 en raison du problème de santé de la star. La tournée reprendra en mars 2024.

«Comme on avait disparu pendant sept ans, on ne savait pas vraiment ce qui allait se passer. Ça aurait pu être comme: “E Street qui?” a-t-il expliqué. Mais nous sommes revenus plus forts que jamais en termes de business, en termes d’enthousiasme.»

Steven Van Zandt a ajouté: «Tout s’est vendu immédiatement. C’était donc une merveilleuse surprise et, je pense, juste un hommage à la musique.»

Le chanteur de Born in the USA a donné de ses nouvelles lors de son émission de radio à SiriusXM, From My Home To Yours, le mois dernier. «Permettez-moi de prendre un moment et de remercier mes fans touchés par nos concerts reportés pour leur compréhension, a-t-il déclaré. Je suis profondément désolé, mais ce truc au ventre, malgré ma capacité à en rire, est un monstre et continue malheureusement à ébranler mon monde intérieur.»