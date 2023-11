Chauffeur(e)s d’autobus au RTC: complices des déplacements à Québec

Conduire un autobus du Réseau de transport de la Capitale (RTC), c’est contribuer au déploiement du transport collectif dans une ville en plein essor.

Pour assurer ce service auprès des citoyens de Québec, le RTC est à la recherche de chauffeur(e)s d’autobus qui pourront bénéficier des avantages de la nouvelle convention collective récemment signée.

Un taux horaire d’entrée de 30,49$ l’heure, un programme d’assurance collective complet, un régime de retraite à prestations déterminées, un accès au gym sept jours sur sept et la remise d’une carte OPUS, voilà ce que gagnent les chauffeurs d’autobus du RTC dès l'embauche. Et ce, sans compter les défis de ce poste qui contribue à la qualité de vie des citoyens de Québec.

Exploitant un parc de plus de 600 autobus, qui circulent le long de 170 parcours et desservent près de 4 500 arrêts, le RTC compte sur environ 915 chauffeurs et chauffeures pour simplifier les déplacements de milliers d’usagers quotidiennement et les accompagner à bon port.

Aller de l’avant en devenant chauffeur(e)

Les personnes passionnées de la conduite automobile et/ou pour qui le service à la clientèle est une force, de même que celles reconnues pour leur bonne tolérance au stress, leur patience et/ou leur conduite exemplaire, se plairaient certainement sur le siège avant d’un autobus.

C’est d’ailleurs le cas de Karyne Bélanger, chauffeure au RTC depuis juin 2020, qui aime particulièrement côtoyer «une clientèle diversifiée et pouvoir rendre service: abaisser la passerelle pour les personnes âgées ou les fauteuils roulants et aider les gens à se déplacer dans la belle grande Ville de Québec».

De plus, ce travail représente une option intéressante pour les personnes qui ne peuvent demeurer en place, car «travailler dehors tout en étant à l'intérieur, ne plus être entre quatre murs, permet de vivre à fond chaque saison», ajoute-t-elle.

Au-delà du transport des clients

La mission poursuivie par les chauffeur(e)s d’autobus dépasse le transport des clients rappelle Mme Bélanger. «Notre job est importante. Chaque jour on a des vies entre les mains, on a la responsabilité d'amener nos clients à destination en toute sécurité — et ça va même au-delà de l'autobus.

Maintenant, je fais la prévention sur la route, j'anticipe des accidents. C'est valorisant, on a vraiment un rôle important au niveau de la sécurité routière», dit-elle.

De plus, avec le projet d’électrification en cours, devenir chauffeur(e) au RTC c'est aussi faire sa part pour la mobilité durable. Actuellement, trois autobus 100% électriques sont en période d’essai (sans clients à bord), en vue d’accueillir les premiers véhicules électriques sur le réseau régulier à partir de 2026.

Postuler dès maintenant

Avis aux personnes inspirées par l’expérience de Mme Bélanger et la possibilité de s’épanouir en sillonnant la ville de Québec au volant d’un autobus, le RTC a plusieurs postes de chauffeur(e)s à combler.

Joindre la grande équipe du RTC, qui compte 1 700 employés passionnés, c’est offrir aux citoyens de Québec des services de transport en commun de qualité et être au cœur de leurs déplacements.

Les futurs chauffeur(e)s peuvent postuler en ligne dès maintenant, car faire avancer le monde, c’est gagnant!