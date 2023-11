Combattre et stopper l’itinérance: une tâche urgente

À Londres, plus de 850 personnes dorment dans les rues, souvent dans des tentes plantées sur le trottoir. Le gouvernement a décidé de sévir et d’imposer des amendes à ceux qui dorment dans les rues.

Mais plusieurs bonnes âmes se dressent à la défense des sans-abri. Pourtant, il est très clair que les intérêts des sans-abri provoquent des nuisances graves pour la vaste majorité des Londoniens.

Londres est loin d’être la seule ville menacée par l’éclosion des bidonvilles. Les sans-abri peuplent les trottoirs du centre-ville de San Francisco au point où, dans plusieurs endroits, il faut littéralement les enjamber pour passer.

À Paris, des bidonvilles nichent le long des autoroutes. À Vancouver, plusieurs rues du Downtown East Side sont envahies par les sans-logis qui souvent dressent des tentes sur les trottoirs, au désespoir des résidents et des commerçants.

De jamais vu

Le phénomène des sans-abri n’est pas nouveau. Cependant, il prend une ampleur jamais vue en Occident.

Les sans-abri dévitalisent les rues où ils s’installent. Ils accentuent les problèmes de salubrité, de drogue, de criminalité et de violence. Ils font fermer des commerces, parce que les clients ne veulent pas circuler dans les rues qu’ils occupent.

À Montréal et ailleurs au Québec

À Montréal et dans d’autres villes du Québec, le nombre de sans-abri augmente en raison des politiques d’immigration massives du gouvernement Trudeau.

Les autorités municipales sont souvent pleines de commisération pour les sans-abri. Diverses organisations communautaires les défendent avec vigueur.

Il est évident que la misère des sans-abri doit être soulagée. Mais en même temps, il devient de plus en plus évident que leur nombre grandissant cause des torts considérables au reste de la population.

Si les sans-abri continuent à envahir nos villes, la vitalité économique de celles-ci sera sérieusement compromise, comme c’est déjà le cas dans plusieurs villes ailleurs dans le monde.

Solutions

La solution? Nous n’avons d’autres choix que de durcir les lois sur l’itinérance et de rendre illégal de dormir la nuit dans les espaces publics.

Ceci implique que des milliers de personnes pourraient être arrêtées. Certaines devraient être prises en charge par des hôpitaux psychiatriques, comme autrefois. D’autres devraient être envoyées dans des camps pour y être désintoxiquées et y apprendre un métier. D’autres enfin, devraient être retournées dans leur pays d’origine.

Les coûts de ces mesures sont plus faibles que ceux entraînés par le laissez-faire.

Nos lois sont trop douces. La constitution de 1982 nous emprisonne dans une façon de voir la justice et la société qui ne correspond plus à la réalité d’aujourd’hui.

De même, le système de santé opère suivant des prémices, notamment quant au nombre, à la formation et à la rémunération des médecins, qui aboutissent à des impasses.

Des solutions existent, mais il faut avoir le courage de les énoncer et de les appliquer, avant qu’il ne soit trop tard.