Coupe Billie Jean King: Leylah et Eugenie à la conquête de l’Espagne

Pour une troisième année de suite, Leylah Fernandez mènera la délégation canadienne qui participera à la Coupe Billie Jean King cette semaine en Espagne, et cette fois, elle sera appuyée par une autre Québécoise, Eugenie Bouchard.

Les deux tenniswomen et leurs compatriotes Rebecca Marino, Gabriela Dabrowski et Marina Stakusic tenteront de remporter cette nouvelle édition du tournoi autrefois connu comme la Fed Cup. L’an dernier, le Canada a été éliminé dès la phase de groupes lorsqu’il avait été vaincu par le futur champion de l’événement, la Suisse.

Fernandez connaît une excellente fin de saison en ayant remporté le tournoi de Hong Kong en octobre. Elle est remontée au 35e rang du classement de la WTA en simple, et en tant que 17e raquette en double, elle représente une épée à double tranchant.

«Jouer pour le Canada fait toujours ressortir le meilleur de moi, puisqu’il n’y a rien comme faire partie d’une équipe et compétitionner ensemble», a mentionné la jeune femme de 21 ans au site web de la Coupe Billie Jean King, la semaine dernière.

Pour «Genie», il s’agit d’une première présence avec le Canada depuis la Fed Cup de 2015. La Montréalaise figurait alors dans le top 50, qu’elle n’a pas retrouvé depuis. En 2023, elle a participé à une poignée de tournois et a signé quelques victoires surprenantes, alors elle ne sera pas à négliger.

Une belle profondeur

Évidemment, l’absence de Bianca Andreescu, blessée, saute aux yeux. Sauf qu’avec l’experte du double Gabriela Dabrowski – qui revient d’une participation aux Finales de la WTA – et la présence de l’étoile montante Marina Stakusic, le Canada peut espérer aller loin.

«Je suis extrêmement excitée de voir ce que ce groupe peut accomplir à Séville, en jouant contre les meilleures du monde dans les finales pour la troisième année consécutive», a indiqué la capitaine Heidi El Tabakh.

«Nous avons assisté à d’incroyables performances de Leylah, Gabriela, Eugenie, Rebecca et Marina dernièrement. Cette formation nous donne un bon mélange d’expérience et de leadership, et je suis sûre que nous avons ce qu’il faut pour montrer au monde ce que les femmes canadiennes ont dans le ventre», a ajouté l’ancienne joueuse.

Fernandez avait joué un rôle prépondérant dans la qualification du Canada pour cette phase finale. L’unifolié a défait la Belgique au mois d’avril grâce à la victoire en simple de la Lavalloise sur Ysaline Bonaventure et son autre gain aux côtés de Gabriela Dabrowski dans le match de double décisif.

Les Canadiennes croiseront d’abord le fer avec les favorites locales, les Espagnoles, mercredi. Elles se frotteront ensuite aux Polonaises le lendemain pour terminer la phase préliminaire. Seule la meilleure équipe de chaque groupe passera aux rencontres éliminatoires.