Des anciens partenaires d’affaires et des amis aux commandes de l’OCPM

Trois récents dirigeants de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) entretiennent des liens d’amitié et se sont nommés entre eux après avoir été partenaires d’affaires, a découvert notre Bureau d’enquête.

Nommé à un poste clé sans processus officiel

L’ex-présidente de l’OCPM Dominique Ollivier a engagé son ancien associé, Guy Grenier, à un poste-clé à l’Office sans rencontrer d’autres candidats.

De l’aveu même de Mme Ollivier, «Guy Grenier est un collaborateur de longue date».

En 2011, ils cofondent le cabinet-conseil Ki3. À cette époque, Dominique Ollivier est commissaire à l’Office.

En septembre 2014, elle quitte Ki3 et devient présidente de l’OCPM, où elle recrute rapidement son ancien partenaire d’affaires.

«La Charte [de la Ville de Montréal] ne demande pas de processus [de sélection]. La Charte dit très clairement que la présidence s’entoure des ressources que je juge nécessaires pour réaliser son mandat. Alors, j’ai identifié ce que j’estimais être la meilleure ressource», soutient-elle.

Facebook/Office de consultation publique de Montréal

Guy Grenier a accompagné la présidente dans plusieurs voyages à l’étranger entre 2015 et 2019.

Comme nous le révélions hier, il s’est même fait offrir un repas à 347$ aux frais des contribuables, pour son anniversaire.

Dominique Ollivier réfute toute apparence de «favoritisme» et juge qu’il n’y avait pas de conflit d’intérêts à l’embauche.

« Il pourrait y avoir une apparence de conflit d’intérêts si j’en tirais un bénéfice. Je n’en tire aucun bénéfice », avance l’actuelle présidente du comité exécutif de Valérie Plante.

Une interprétation erronée, selon le professeur en éthique à l’UQAM Michel Séguin.

« Mon frère, ma sœur, mes amis proches, mes partenaires d’affaires... Si je prends une décision qui est dans l’intérêt d’une personne qui m’est liée, c’est considéré comme un conflit d’intérêts» , explique-t-il.

Mme Ollivier a aussi recommandé le retour comme commissaire à l’OCPM du troisième associé de Ki3, Arlindo Vieira, en 2015.

Elle achète sa compagnie, puis il devient numéro 2 de l’organisme

Photo tirée de la page Facebook de l'OCPM

La présidente de l’OCPM Isabelle Beaulieu a nommé Guy Grenier secrétaire général, quatre ans après avoir acquis sa compagnie, Ki3.

Sur LinkedIn, Mme Beaulieu indique être devenue une «associée» de ce cabinet-conseil en 2016, bien que cela n’apparaisse pas au registre des entreprises. Puis, en 2018, elle acquiert l’entreprise fondée notamment par Dominique Ollivier, des mains de M. Grenier.

En 2022, elle le nomme secrétaire général de l’OCPM. Isabelle Beaulieu ayant refusé de répondre à nos questions, impossible de savoir si d’autres candidats ont été rencontrés.

Selon nos informations, une employée de longue date de l’Office était plutôt pressentie pour prendre ce poste, après le départ à la retraite de Luc Doray.

La présidente et M. Grenier ont des liens depuis au moins 2013, selon une photo publiée sur Facebook.

« Je ne suis pas capable de prononcer s’il y a conflit d’intérêts réel parce que je ne sais pas si la personne est compétente ou pas. Mais il y a une apparence de conflit d’intérêts, du lien qu’elle a avec cette personne », estime l’expert en éthique Michel Séguin.

Cette apparence pourrait d’ailleurs miner la crédibilité de l’organisme auprès des participants à une consultation publique, juge-t-il.

Elle recommande son amie de longue date

En 2015, Dominique Ollivier, alors présidente de l’OCPM, a recommandé son amie de longue date Isabelle Beaulieu comme commissaire.

«Je connais Isabelle depuis de nombreuses années, reconnaît Mme Ollivier. On a été ensemble sur l’exécutif du PQ [Parti québécois] et on a eu des relations dans différents emplois et dans différentes fonctions par la suite.»

Les deux amies ont d’ailleurs fait la manchette en 2006, quand elles ont claqué la porte de l’exécutif du PQ afin de dénoncer l’absence de diversité culturelle.

En avril 2015, à sa première ronde de recommandation de commissaires, la présidente Ollivier a proposé Mme Beaulieu.

Questionnée sur les apparences de copinage, Mme Ollivier souligne que la décision finale revenait au Conseil municipal.

«Je comprends que vous voulez fabriquer un scandale. Ce n’est pas moi qui l’ai nommée. Je peux bien la recommander, dit-elle. Si c’était moi qui avais le pouvoir de nommer, je serais d’accord avec vous.»

Sept ans plus tard, le conseil municipal nomme Mme Beaulieu présidente de l’OCPM, sur la recommandation d’un comité de sélection.

Lors du vote au conseil, Mme Ollivier a appuyé la nomination de son amie.

«J’avoue que ça m’a échappé», admet-elle. Elle précise toutefois que la présidente du comité exécutif appuie par défaut les propositions déposées au conseil.

Elle jure avoir déclaré son intérêt à ses collègues du comité exécutif, mais le procès-verbal n’en fait pas mention.

Questionnée sur les nombreuses dépenses de l’OCPM, Mme Ollivier a refusé de dire si Mme Beaulieu était toujours la bonne personne pour diriger l’organisme.

Deux ex du gouvernement péquiste

Photo tirée de la page Facebook de l'OCPM

L’ancien secrétaire général de l’OCPM, Luc Doray, a travaillé pour le gouvernement péquiste dans les années 90, tout comme l’ex-présidente Dominique Ollivier.

«C’est une vieille connaissance de l’époque politique», dit M. Doray. Il assure n’avoir rien à voir avec l’arrivée de cette dernière à l’OCPM, à titre de commissaire, en 2009.

Lui-même est arrivé à l’Office en 2002 après un scandale sur ses allocations de dépenses dans les cabinets ministériels.

En 2001, il a été reconnu coupable de fraude envers le gouvernement pour avoir gonflé ou inventé des frais de restaurant, de voyage et de logement.

Il a purgé une peine de 8 mois dans la communauté et a dû rembourser les sommes fraudées, soit 34 000$. M. Doray dit avoir obtenu un pardon depuis.