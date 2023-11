Des classes à moitié vides en raison de la grève du Front commun

Même si la grève n’a duré que quelques heures, beaucoup de classes étaient à moitié vides lundi après-midi, les parents ne pouvant pas tous quitter le travail au milieu de la journée pour conduire leurs enfants à l’école.

«Je trouve ça poche, un peu», lance Jennifer Fleurent, 34 ans, une mère de Saint-Charles-Borromée dont les deux adolescents ont passé la journée à la maison.

Ses deux enfants fréquentent deux écoles secondaires différentes à Joliette. En principe, ils avaient des cours en après-midi puisque la grève se terminait en fin de matinée dans les écoles.

En effet, quelque 420 000 travailleurs représentés par le Front commun intersyndical étaient en grève entre minuit et 10h30 lundi.

Or, Mme Fleurent et son conjoint travaillent tous deux à l’extérieur de la maison et doivent partir le matin. Impossible pour eux de quitter le travail pour conduire leurs jeunes à l’école.

«Je n’ai rien contre la grève, j’appuie [les grévistes] à 120%. Mais nous, on est pénalisés.» Cela n’aurait pas été le cas si tous les élèves avaient également eu congé.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux parents indiquent avoir décidé que leurs enfants manqueraient la journée au complet, faute d’options de transport.

Plus de 700 personnes ont d’ailleurs répondu à un sondage improvisé sur un groupe Facebook réunissant des parents du Centre de services scolaire (CSS) des Samares, dans Lanaudière.

En fin d’après-midi, plus de 50% disaient avoir gardé leurs enfants à la maison.

Casse-tête supplémentaire

Au CSS des Samares, dans le Centre-du-Québec, le taux d’absentéisme était de 41%. En effet, 2232 élèves sur 5461 étaient absents cet après-midi.

Au CSS des Affluents, dans Lanaudière, le taux était de 40% au secondaire et de 18% au primaire.

À certains endroits, le passage de l’autobus jaune était censé être décalé de trois heures. Mais en réalité, 25% des trajets se rendant aux écoles du CSS des Samares ont été annulés.

En fait, la grève d’aujourd’hui n’a fait qu’ajouter aux continuels bris de service en transport scolaire.

«Il n’y a pas d’autobus scolaire depuis trois semaines», témoigne Kim Charron Pellerin, 44 ans, une mère de Saint-Lin–Laurentides.

Comme elle avait un rendez-vous médical, elle n’a pas pu conduire ses trois adolescents à l’école secondaire comme elle le fait chaque matin, faute d’autobus.

«Jamais de chauffeur»

«Il n’y a jamais de chauffeur», s’étonne aussi Jennifer Fleurent, dont les enfants doivent marcher un kilomètre le matin pour rejoindre un deuxième autobus vers Joliette, puisque le premier ne passe pratiquement plus depuis le début de l’année.

Au Saguenay, une grève générale illimitée était déjà en cours chez les syndiqués du transport scolaire aux CSS de La Jonquière et des Rives-du-Saguenay.

Depuis le 31 octobre, Mélanie Plourde et son conjoint s’échangent donc les allers-retours avec un couple voisin.

Mais aujourd’hui, pas le choix: les enfants sont restés à la maison. «Je travaille, moi, à 10h40. [...] Mon chum aussi travaille et c’est trop loin à pied».

– Avec Vincent Desbiens du Journal de Québec