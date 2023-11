«Irrespectueux»: une attaque terroriste reproduite par Disney pour un drame télévisé écœure les victimes

Des victimes d’une violente attaque terroriste survenue dans le métro de Londres en 2005, qui a coûté la vie à 52 personnes et blessé 700 autres, ont vivement dénoncé Disney+ pour avoir choisi de recréer l’attaque pour un drame télévisé, sans même les avertir.

«Pour ceux d'entre nous qui sont laissés pour compte, qui ont perdu quelqu'un et pour des personnes, comme moi, la vie a changé d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu imaginer, cela montre un manque de respect et un mépris total pour ce que nous avons vécu», a martelé l’une des victimes, Daniel Biddle, à «The Telegraph» dimanche.

Le 7 juillet 2005, la vie de l’homme, aujourd’hui âgé de 43 ans, a été complètement chamboulée au moment où quatre kamikazes islamistes se seraient fait exploser dans trois wagons de métro et un autobus à deux étages de Londres, lui faisant perdre ses deux jambes, un œil et sa rate, selon le média britannique.

Au total, 52 personnes avaient perdu la vie, et plus de 700 autres avaient été blessées lors des quatre attaques coordonnées.

Mais pour les victimes survivantes, toujours affectées près de 20 ans après les événements, les images du plateau de tournage montrant le bus à deux étages au toit arraché par l'explosion ont suffi à faire resurgir des mauvais souvenirs.

«Cela fera souffrir tout le monde, en particulier ceux qui ont perdu des êtres chers», a déploré de son côté le chauffeur d’autobus George Psaradakis, 67 ans, à «The Sun».

À cela, d’autres ont dénoncé ne pas avoir été averti d’avance, malgré ce qu’aurait indiqué la compagnie en avançant «avoir été, et vont être» en contact avec ceux «impliqués dans les événements», selon «The Telegraph».

«Je les implore de tous nous tenir au courant, car c'est un sujet très sensible et peut causer une profonde détresse», a indiqué de son côté une autre victime, Michael Henning, 57 ans, en précisant catégoriquement que les victimes n'auraient pas été contactées, selon un groupe de survivants duquel il ferait partie.

Le drame télévisé doit normalement recréer le drame en se concentrant sur l’histoire de Jean Charles de Menezes, un Brésilien innocent qui aurait été abattu par les policiers à la suite de la tragédie.

De son côté, un porte-parole de Disney+ a assuré que l'équipe qui produit la série possède une «expertise significative dans ce type de programmation», et a effectué des «recherches approfondies [...] abordées avec la plus grande sensibilité et respect», selon «The Telegraph».

«Toutes les personnes impliquées sont conscientes de l'énorme responsabilité qui accompagne le fait de raconter cette histoire», a ajouté le géant du streaming.