Jesperi Kotkaniemi est le meilleur pointeur des Hurricanes

L’ancien porte-couleurs du Canadien de Montréal Jesperi Kotkaniemi a peut-être trouvé la recette lui permettant d’obtenir du succès à long terme, car il contribué à certaines bonnes performances des Hurricanes de la Caroline, qui figurent dans le top 3 de la section Métropolitaine de la Ligue nationale de hockey.

En date de lundi matin, le Finlandais trônait ainsi au sommet de la colonne des pointeurs des siens avec cinq buts et sept mentions d’aide pour 12 points, deux de plus que Martin Necas et Seth Jarvis. À sa dernière sortie, il a inscrit le but égalisateur avec moins de cinq minutes à écouler en troisième période pour mener sa formation vers un gain de 4 à 3 en prolongation contre les Islanders de New York, samedi.

Aussi, le Finlandais a su apaiser les critiques qui se faisaient plutôt bruyantes à son endroit dans les années précédentes. Or, depuis 2021-2022, son rendement offensif est en hausse. Le pivot a totalisé 29 points en 66 rencontres cette année-là, puis 43 autres en 82 sorties un an plus tard. Et au cours de la présente campagne, il affiche une moyenne d’un point par affrontement. «KK» fait partie du groupe des 30 meilleurs au classement des pointeurs du circuit Bettman.

«Je pense qu’il comprend un peu mieux le jeu, avait mentionné l’entraîneur-chef Rod Brind’Amour au magazine "The Hockey News" le mois dernier. Il a également mûri physiquement. Il est encore jeune. Nous en avons déjà parlé, il y a encore de la place pour l’amélioration dans tous les domaines, mais je pense qu’il va dans la bonne direction.»

Le meilleur est-il à venir?

Maintenant, Kotkaniemi fera-t-il regretter au Tricolore sa décision de ne pas égaler l’offre hostile de la Caroline déposée sur sa table à l’été 2021? La réponse viendra éventuellement, mais il semble sur la bonne voie pour offrir sa plus grande production en carrière dans la ligue. Le troisième choix du repêchage 2018 pourrait en profiter si Brind’Amour l’utilise davantage : jusqu’ici, il a joué en moyenne 15 min 07 s par duel, ce qui est plus élevé que ses chiffres de toutes les saisons précédentes. Rappelons que le longiligne patineur en est à la deuxième campagne d’un contrat de huit ans et de 38,56 millions $.

Troisièmes de leur section avec sept gains, les Hurricanes accueilleront les Sabres de Buffalo, mardi.