Kenya: 15 morts dans des inondations causées par les pluies diluviennes

Au moins 15 personnes sont mortes au Kenya dans des inondations causées par les pluies diluviennes qui frappent l'Afrique de l'Est, coupant les routes, emportant des dizaines de maisons et tuant le bétail, a annoncé lundi la Croix-Rouge kényane.

«En date d'hier (dimanche), 15 264 foyers ont été touchés, avec 15 victimes signalées et au moins 1067 morts de têtes de bétail», a écrit la Croix-Rouge kényane sur X (ex-Twitter).

Les précipitations de la saison des pluies d'octobre à décembre dans la Corne de l'Afrique sont amplifiées cette année par El Niño, phénomène météorologique généralement associé à une augmentation des températures, à des sécheresses dans certaines parties du monde et des fortes pluies dans d'autres.

Des inondations ont fait une vingtaine de morts et 12 000 déplacés dans la région Somali, dans l'est de l'Éthiopie, a annoncé samedi le gouvernement local.

En Somalie voisine, 14 personnes sont mortes et près de 114 000 ont été déplacées depuis le début de la saison des pluies, selon l'agence humanitaire de l'ONU (Ocha).

Au Kenya, les fortes pluies ont notamment frappé le Nord particulièrement aride.

Des images diffusées dans les médias locaux ont montré des torrents d'eau traversant des villages, poussant les habitants à fuir vers des zones plus élevées.

Une autre vidéo a également montré un hélicoptère civil venant au secours de passagers réfugiés sur le toit d'un camion pris dans les eaux dans le comté de Samburu, à environ 300 kilomètres au nord de la capitale Nairobi.

Le service météorologique kényan a averti la semaine dernière que les fortes pluies «seraient probablement accompagnées de rafales de vent», qui «pourraient arracher les toits, déraciner les arbres et causer des dommages structurels».

La Corne de l'Afrique est l'une des régions les plus vulnérables au changement climatique et les phénomènes météorologiques extrêmes se produisent avec une fréquence et une intensité accrues.

Depuis fin 2020, la Somalie ainsi que certaines parties de l'Éthiopie et du Kenya ont été frappées par la pire sécheresse que la région ait connue en 40 ans.

Fin 2019, au moins 265 personnes sont mortes et des dizaines de milliers d'autres ont été déplacées durant deux mois de pluies incessantes dans plusieurs pays d'Afrique de l'Est (Burundi, Djibouti, Éthiopie, Kenya, Somalie, Soudan du Sud, Tanzanie, Ouganda).