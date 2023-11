La proche aidance, l’angle mort de la conciliation famille-travail

Les personnes proches aidantes jouent un rôle social inestimable, en apportant un soutien significatif à des personnes de leur entourage qui ont une incapacité temporaire ou permanente. Réalité souvent mal comprise et mal reconnue, le rôle de personne proche aidante peut s’avérer particulièrement difficile lorsqu’il doit être combiné avec les obligations du travail.

D’ailleurs, la plus récente enquête de Concilivi, une initiative du Réseau pour un Québec Famille, lève un coin du voile sur les enjeux particuliers vécus par les personnes proches aidantes qui occupent un emploi.

À l’occasion de la Semaine nationale des personnes proches aidantes, qui a lieu du 5 au 11 novembre, nous estimons important de mettre en lumière les principaux résultats de cette enquête dans l’espoir d’ouvrir le dialogue, d’accroitre le sentiment de légitimité, de réduire les barrières à l’utilisation des mesures de conciliation famille-travail et de favoriser la mise en place d’environnements de travail conciliants.

Réalité largement sous-estimée

Tout d’abord, le rôle de personne proche aidante est plus répandu qu’on le croit. Selon les données d’une enquête réalisée par l’Appui, c’est 35% de la population québécoise qui consacrent une heure ou plus par semaine au soutien d’une personne de leur entourage. Ce soutien peut prendre différentes formes telles que le transport, l’aide aux soins personnels et aux travaux domestiques, le soutien émotionnel ou l’organisation des soins.

Le manque de valorisation du rôle et la crainte de stigmatisation – 33 % craignent les impacts négatifs sur leur carrière s’ils révèlent leur responsabilité de personne proche aidante – affectent directement l’autoreconnaissance de ce rôle. Or, celui-ci est appelé à augmenter avec le vieillissement de la population, l’érosion des services et les enjeux de pénurie de main-d’œuvre qui incitent au maintien en emploi des travailleur(euse)s expérimenté(e)s.

S’il est souhaitable de briser les tabous autour du rôle des personnes proches aidantes dans le contexte du travail, c’est d’abord et avant tout afin d’accroitre leur sentiment de légitimité lorsque vient le temps d’utiliser les mesures de conciliation famille-travail offertes par leur employeur. Selon l’enquête, 30% des personnes proches aidantes interrogées ont dit se sentir illégitimes de le faire et 39% croient que celles-ci sont davantage disponibles pour les parents que pour les personnes proches aidantes. Elles sont par ailleurs 32% à se dire mal informées au sujet de ces mesures.

Ouvrir le dialogue

Dans ce contexte, le soutien du supérieur immédiat est primordial pour créer un environnement conciliant et sécurisant. Or, 38% des personnes proches aidantes ont le sentiment que leur réalité est mal comprise de leur employeur et 37% estiment, à tort ou à raison, que celui-ci est peu ouvert à offrir des accommodements. Seulement 30% disent avoir été consultées par leur employeur sur les besoins de conciliation. Comme le soutien accordé dépend de la légitimité accordée au rôle de proche aidant, les employeurs et les gestionnaires ont besoin de mieux comprendre les réalités associées à ce rôle.

Mais le travail n’est pas seulement une source de stress. Il peut aussi avoir des effets bénéfiques pour la santé mentale des personnes proches aidantes. Selon des données compilées par l’Enquête sociale générale de 2018, le travail peut être une source de répit, permet de briser l’isolement, d’accroitre la participation sociale et peut apporter un sentiment de valorisation. Dans certains cas, on note même qu’il contribue à une diminution de l’anxiété et des symptômes dépressifs.

C’est donc l’ensemble de notre société qui a tout à gagner à rendre l’environnement du travail plus conciliant. C’est en faisant ces constats que Concilivi s’est engagé dans l’accompagnement d’employeurs afin de les aider à cerner les besoins des personnes proches aidantes en emploi, à formaliser leur engagement et leurs mesures de conciliation famille-travail de sorte à réduire les barrières à leur utilisation.

On invite donc les employeurs à jouer un rôle proactif en ouvrant le dialogue avec leurs employé(e)s sur la proche aidance, ce qui aura pour effet de favoriser le maintien en emploi des personnes proches aidantes, mais également de contribuer à valoriser leur rôle et à améliorer leur bien-être et celui des personnes dont ils prennent soin.

Corinne Vachon Croteau, Directrice générale, Réseau pour un Québec Famille et son initiative Concilivi