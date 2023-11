Le sexe à l’âge d’or

Je suis un homme de 72 ans, en bonne santé et pas trop amoché. Je suis marié et fidèle depuis 52 ans. Comme on se connaît depuis l’âge de 14 ans, on a évolué ensemble ma femme et moi, et c’est ensemble qu’on a perdu notre virginité et qu’on a développé notre belle complicité sexuelle.

On a toujours été ouverts à expérimenter diverses techniques pour pimenter notre vie sexuelle, comme la lingerie érotique, le vibromasseur, les jeux de positions, le cunnilingus, la fellation, le rasage intégral, les jeux de rôle, les films érotiques, etc. On faisait l’amour au moins deux fois par semaine.

Mais depuis l’âge de 70 ans, j’ai commencé à avoir des problèmes érectiles qui m’empêchent de faire l’amour correctement par pénétration. J’ai pris du Viagra et du Cialis, mais comme ça n’a donné aucun résultat, ma conjointe en a profité pour me dire qu’elle n’avait plus du tout envie de sexe.

Depuis ce temps, nous vivons comme des colocs. J’ai eu beau lui expliquer que mes lectures me prouvent que, malgré certaines défaillances normales à notre âge, nous pouvons encore avoir une vie sexuelle intéressante. La masturbation mutuelle et un peu de chaleur humaine nous permettraient d’avoir encore du bon temps ensemble. Mais elle reste inflexible et persiste dans son refus. Et surtout ne me suggérez pas une consultation en sexologie, car elle trouve que ce serait une perte de temps. Voilà donc qu’après 52 ans de fidélité à cette femme, je pense à aller voir ailleurs, même si je l’aime toujours, car le sexe me manque. Suis-je normal ou obsédé ?

Un vieux qui se sent encore jeune

La normalité n’existe pas en matière sexuelle, les goûts variant d’une personne à l’autre. La coïncidence de vos problèmes érectiles avec le manque total d’envie de faire l’amour de votre compagne m’incite à vous demander si vous avez fait un effort réel pour renouveler vos pratiques sexuelles pour pallier votre état ?

Il se peut que votre compagne, après de nombreuses années d’une vie sexuelle régulière et vu les conséquences de la ménopause sur sa libido, ait perdu toute envie pour le sexe. Si tel est le cas, et considérant surtout la si belle entente que vous dites avoir ensemble sur ce plan, il m’apparaît anormal qu’elle ne veuille même pas tenter de consulter en sexologie pour remédier à la situation. Quelle serait sa réaction, pensez-vous, si vous lui parliez franchement de votre envie de sauter la clôture ? Entre vous et moi, est-ce que 52 ans de fidélité, ça ne mérite pas un minimum d’efforts pour ne pas être larguée par dessus bord comme ça ?