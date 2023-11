L’Office de consultation publique de Montréal suspend les voyages et reverra ses règles à la suite de nos révélations

La présidente de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) a indiqué lundi que son organisme suspendait les voyages et reverrait ses règles autour des frais de représentation.

• À lire aussi: L’opposition de Montréal réclame le départ de la numéro 2 de Valérie Plante

• À lire aussi: OCPM: de coûteuses missions à l'étranger aux allures de voyages touristiques

• À lire aussi: Les dirigeants de l'Office de consultation publique de Montréal ont multiplié les dépenses douteuses aux quatre coins du monde

Cette décision est prise dans la foulée des révélations de notre Bureau d’enquête sur les dépenses douteuses, en restaurants et voyages notamment, faites par les dirigeants de l’OCPM depuis des années.

« Nous commençons une révision complète de notre processus lié à la représentation de notre organisation, de nos règles et de nos pratiques. En attendant cette révision, je vais suspendre temporairement tous les voyages », a indiqué la présidente Isabelle Beaulieu dans une lettre adressée aux élus montréalais, dont le Journal a obtenu copie.

Mme Beaulieu, qui a refusé toutes nos demandes d’entrevue et qui n’a pas répondu à nos questions par courriel non plus, commence sa lettre en disant vouloir «répondre aux préoccupations soulevées au cours des derniers jours».

L'administration Plante affirme que l'OCPM est un organisme indépendant et qu'il n'a donc pas à suivre les directives de la Ville de Montréal concernant les frais de représentation et de voyage. Il peut établir ses propres règles. Or nous avons demandé à l'OCPM de nous fournir leurs politiques et nous sommes toujours en attente d'une réponse, et ce, depuis plusieurs semaines déjà.

«Je tiens à rassurer les citoyens et les élus de la Ville de Montréal de notre engagement envers une gestion financière responsable des ressources qui nous sont confiées. La gouvernance éthique de cette institution occupe une place importante et est fondamentale pour la démocratie montréalaise », affirme la présidente.

Dans les dernières minutes, la mairesse Valérie Plante a publié sur ses réseaux sociaux cette déclaration mentionnant que son administration a demandé «d'effectuer un mandat spécifique pour réviser les pratiques et les encadrements de l'Office afin de faire toute la lumière sur la gestion de l'organisme.»

Plus de détails à venir