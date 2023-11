Manque de bonbons? Pas de problème: ce youtubeur donne une maison à une famille pour l’Halloween

Le célèbre youtubeur MrBeast a remédié à la pénurie de friandises dans sa maison en faisant don de sa demeure à un gamin et sa famille.

«Je suis tombé à court de bonbons, donc j’ai donné ma maison», a publié sur TikTok celui qui occupe le deuxième rang mondial en termes d’abonnés YouTube, avec 207 millions.

Dans sa courte vidéo, MrBeast ouvre la porte à un jeune garçon déguisé en vache, qui lui présente poliment sa citrouille remplie de sucreries. Ce sont cependant les clefs de la résidence qu’occupe le youtubeur qui se sont retrouvées parmi les récoltes du gamin, à sa grande surprise ainsi qu’à celle de ses parents, qui l’accompagnaient pour le traditionnel porte-à-porte du 31 octobre.

La famille est visiblement émue par ce geste charitable, et le père ne manque pas de serrer chaleureusement MrBeast dans ses bras lorsque celui-ci leur fait visiter leur nouvelle propriété.

Pas son premier don du genre

En 2019, MrBeast y est également allé d’une surprise de cette envergure. C’était cette fois-ci un livreur de pizza qui a vu son souhait de devenir propriétaire être exaucé.

Après s’être présenté à la porte de la résidence en question pour y livrer de la pizza, le livreur s’est fait offrir 2000$ pour aider MrBeast et sa bande à choisir et installer le nécessaire pour la meubler. Attiré par ce montant, l’employé de Domino’s a écourté sans hésiter son quart de travail afin de donner un coup de main au youtubeur et à ses amis. Il était cependant loin de se douter qu’il était en train de meubler une maison qui allait devenir sienne quelques heures plus tard.