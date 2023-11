Marchand affirme que le fédéral «souscrit» à son plan B pour le tramway

Le maire de Québec a affirmé que le palier fédéral « souscrit » à son plan B pour le tramway et qu’il est possible qu’Ottawa paie 40% de la facture totale de 8,4 milliards $.

C'est ce que M. Marchand a déclaré lundi après-midi, à partir de Lévis, à la suite d’une rencontre avec le maire Lehouillier. Plus tôt en matinée, il avait déjà eu un tête-à-tête avec le ministre libéral fédéral Jean-Yves Duclos.

« Le fédéral me confirme qu’ils sont là et qu’ils vont être là pour la suite. J’ai la parole des ministres », a soutenu le maire Marchand.

D’après lui, les 40% de financement fédéral pour le budget initial de 4 milliards $ sont acquis. Qu’en est-il de la suite des choses sachant que le nouveau coût est désormais évalué à 8,4 milliards $ pour un projet dont la Ville deviendrait maître d’œuvre?

« Il y a une compréhension du pourquoi on le ferait ainsi compte tenu du contexte et de la façon de faire. M. Duclos souscrit à ça en disant que ça peut être intéressant et que ça peut diminuer les risques », a ajouté le maire.

Interrogé si le fédéral pourrait éponger 40% d’une facture totale de 8,4 milliards $, M. Marchand a ajouté que « c’est ce qu’ils souhaitent (...) Ils ont dit qu’ils seraient là pour l’ensemble du projet. Il reste évidemment à voir tous les détails ».

Engagement solide

Plus tôt en journée, le ministre Duclos a rappelé « l’engagement solide » des trois paliers de gouvernement pour 4 milliards$ et il a répété qu’un nouveau programme fédéral annuel verra le jour en 2026 et qu’il va comprendre 3 milliards$ additionnels récurrents pour des projets de transport structurant à travers le pays.

Ce dernier a révélé que la première portion du projet de tramway (entre Le Gendre et l’Université Laval) coûterait environ 4 milliards$. Les deux autres portions (Université Laval – Saint-Roch puis Saint-Roch-D’Estimauville) coûteraient également près de 4 milliards $.

Possible rencontre avec Legault cette semaine

Bruno Marchand a par ailleurs confirmé qu’une rencontre aurait vraisemblablement lieu cette semaine entre lui le premier ministre Legault.

Même s’il souhaite être fixé le plus rapidement possible, le maire de Québec n’a pas voulu s’avancer à savoir si le sort du tramway pourrait être scellé à l’occasion de cette réunion.

Chose certaine, le maire semble accueillir assez froidement l’idée gouvernementale de créer une agence des transports à cause du risque de nouveaux retards pour la réalisation du tramway.

Lehouillier parle d’une stratégie commune

De son côté, Gilles Lehouillier, maire de Lévis, a répété son soutien au REC (Réseau express de la Capitale) dont le tramway est une des composantes. Il a également évoqué « un bilan peu reluisant » du gouvernement Legault en matière de mobilité dans la grande région de la Capitale-Nationale.

Sans s’opposer frontalement au projet l’agence de transports, M. Lehouillier a admis préférer l’exemple français qui donne davantage de pouvoir aux communautés métropolitaines

Le maire de Lévis a par ailleurs dit travailler avec son homologue Marchand sur « une stratégie » commune en matière de mobilité, mais il a refusé d’en dévoiler la teneur.