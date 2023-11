Baisse du taux de satisfaction: Marchand dira «rapidement» s’il sera candidat en 2025

Confronté à une baisse marquée du taux de satisfaction dans un sondage Léger, Bruno Marchand a affirmé «qu’il faut écouter» la population et a promis qu’il annoncera «rapidement» ses couleurs quant à une éventuelle candidature à la mairie de Québec en 2025.

«Il faut écouter ce que les gens ont à dire. Il faut entendre. J’ai pas fini d’entendre [...] Ça m’oblige à être meilleur», a-t-il laissé tomber lundi, en impromptu de presse, en faisant valoir qu’il évolue actuellement «dans un contexte compliqué».

Cela dit, le maire a ajouté être totalement en phase avec les cinq priorités de la population: le logement, la santé financière, les taxes, l’itinérance et la mobilité. «Ces cinq priorités-là, c’est ce à quoi on travaille [...] Il faut continuer de le dire et de démontrer des résultats. C’est ce que les gens s’attendent de nous. Il faut faire mieux», a-t-il convenu.

Réponse rapide à venir

Interrogé spécifiquement sur une possible nouvelle candidature à la mairie dans deux ans, il a répondu ceci: «Je vous ai toujours dit que je ne voulais pas que ce soit une source de réflexion présentement dans la façon dont je me positionne dans les projets. Je vous redis ça, mais je vous promets que vous aurez la réponse rapidement de quels seront mes intérêts».

Dans le sondage publié lundi dans Le Journal, on apprenait que la cote de popularité de Bruno Marchand a chuté et que près de la moitié des citoyens souhaitent un changement à la mairie.