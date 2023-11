Motion conservatrice sur la taxe carbone: un refus net du Bloc

Les conservateurs ont déposé à la Chambre des communes une motion qui représente un autre mauvais choix pour l’environnement. En effet, les libéraux de Justin Trudeau ont reculé, mais pour les Maritimes seulement, sur l’application de la taxe carbone pour le chauffage domestique. Ce faisant, les libéraux encouragent l’usage prolongé du mazout dont l’impact sur les changements climatiques est bien connu.

Flairant l’opportunité, les conservateurs ont sauté sur la maladresse des libéraux, à sa face même inéquitable, pour demander le retrait de cette même taxe pour les autres formes de chauffage émettrices de GES. Pour s’assurer d’un effet maximum, ils en ont fait une motion sur laquelle chacun des élus de la Chambre devra se prononcer. Ils l’ont fait avec d’autant plus de plaisir qu’une ministre libérale avait bêtement associé cette décision au support des Maritimes envers les libéraux.

D’emblée, cette approche est mauvaise pour l’environnement. Les conservateurs s’en moquent. Ils disent reconnaître l’existence des changements climatiques mais refusent tout geste destiné à les atténuer. Ils se moquent également des effets terribles du dérèglement du climat sur l’économie et des coûts monstrueux qu’il engendrera tant et aussi longtemps que les pétrolières s’enrichiront. Juste pour ça, le Bloc Québécois votera contre cette motion conservatrice.

Et surprise! les néodémocrates sont tout d’un coup à la fois moins certains de leur alliance avec les libéraux qui descendent en vrille et de leurs propres convictions environnementales : ils voteront avec les conservateurs! Les conservateurs n’attendent que ça pour dénoncer le Bloc Québécois qui aura voté en faveur d’une taxe fédérale et libérale, sinon, diront-ils, de deux. Et ils ont tout faux.

Aucune forme de taxe ou tarification fédérale sur le carbone ne s’applique au Québec. Dans le cas de la taxe carbone à proprement parler, elle ne s’applique pas au Québec qui partage plutôt avec la Californie un système de plafonnement et échange des émissions, une bourse du carbone en vigueur sans effet négatif depuis 2013. Elle a été initiée par Jean Charest et complétée par moi-même lorsque j’étais ministre de l’Environnement. Quant à la dite « seconde taxe carbone », il s’agit du Règlement sur les combustibles propres, qui n’a pas été l’objet d’un vote au Parlement, qu’une motion au Parlement ne peut renverser, et qui n’a pas d’effet au Québec qui a son propre règlement pour réduire les émissions des combustibles. Pire, les conservateurs sont maintenant tentés de s’ingérer dans une autre juridiction québécoise en attaquant à la Bourse du carbone, un succès québécois largement reconnu.

Alors, parce que c’est mauvais pour l’environnement, parce qu’aucune taxe de la sorte ne s’applique au Québec et parce que ça montre la vraie nature des conservateurs, le Bloc Québécois votera, sans équivoque, contre leur motion.

Yves-François Blanchet, Chef du Bloc Québécois