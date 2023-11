NFL: la soirée désastreuse des Giants coûte une fortune à un parieur

La soirée d’un parieur ne s’est pas déroulée comme prévu après qu’il eut décidé de miser 300 000$ sur les Giants de New York, eux qui affrontaient les Raiders de Las Vegas.

Selon le quotidien New York Post, cette énorme mise a été effectuée sur le site de paris sportifs en ligne BetMGM Sportsbook. L’équipe du Nevada était la favorite pour remporter le duel par 1,5 point.

Résultat? Une catastrophe complète. Pour la rencontre de la neuvième semaine, les Giants ont été pulvérisés 30 à 6, en plus de perdre les services du pivot Daniel Jones sur le premier jeu du deuxième quart. Il a d’ailleurs été confirmé que celui-ci ratera tout le reste de la saison à cause d’une déchirure au ligament croisé antérieur du genou droit.

De mal en pis

L’entrée en scène du substitut Tommy Devito, qui a lancé deux interceptions d’affilée ayant permis à ses adversaires de se donner une avance confortable, a définitivement mis fin aux espoirs du parieur de revoir son argent.

Ce fut donc un début victorieux pour l’entraîneur-chef par intérim des Raiders, Antonio Pierce, à sa première présence à ce poste. En plus de l’entraîneur Josh McDaniels, l’équipe avait également congédié son directeur général, David Ziegler, mardi dernier.

Avec désormais une fiche de 2-7, les chances sont de plus en plus élevées que New York soit en mesure d’obtenir un choix hâtif au prochain repêchage de la NFL. Il reste neuf semaines à la saison régulière de la NFL. Les Giants seront en congé lors de la semaine 13.

Ils disputeront leur prochaine partie contre les Cowboys de Dallas au AT&T Stadium au Texas, dimanche. Ceux-ci les avaient massacrés 40 à 0 dans leur premier match de la campagne.