Ouverture d'un procès inédit en France, celui du ministre de la Justice en exercice

C'est inédit en France. Depuis lundi et pour 10 jours, le ministre de la Justice en exercice est assis sur le banc des prévenus d'un tribunal, accusé de conflits d'intérêts dans le cadre de ses fonctions.

«Pour moi et pour mes proches, ce procès est une infamie», a lancé Éric Dupond-Moretti lors de la première audience devant la Cour de justice de la République (CJR), seule habilitée à juger des membres du gouvernement pour des faits commis dans l'exercice de leurs fonctions.

L'ex-vedette du barreau, 62 ans, comparaît pour «prise illégale d'intérêts». Il est soupçonné d'avoir utilisé sa position de ministre pour régler des comptes avec quatre magistrats avec qui il avait eu des différends quand il était avocat.

Le ministre a, malgré ses ennuis judiciaires, gardé la confiance du président de la République Emmanuel Macron. La première ministre Élisabeth Borne lui a exprimé lundi «toute sa confiance» en évoquant la «présomption d'innocence».

Le temps de l'audience, il restera ministre comme si de rien était, ou presque: des mesures seront prises «afin d'assurer le bon fonctionnement des pouvoirs publics et la continuité de l'État», a précisé une source gouvernementale.

S'il est reconnu coupable de «prise illégale d'intérêts», il encourt cinq ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende, et une peine complémentaire d'inéligibilité et d'interdiction d'exercer une fonction publique. Son départ du gouvernement, où il a été nommé en juillet 2020, serait inévitable.

«Procès en illégitimité»

«Vous aviez dit attendre sereinement de vous expliquer», lui a lancé le président de la CJR, Dominique Pauthe, en terminant la lecture du rapport sur les faits. «Je crois, M. Dupond-Moretti, que le moment est venu».

«Jusqu'à ces dernières heures, je ne me suis pas défendu», lui a répondu le garde des Sceaux, «au fond pour ne pas que mon ministère et mon action soient éclaboussés». «J'entends me défendre dignement, complètement, mais j'entends me défendre fermement».

«Monsieur le président, ce procès à mes yeux est d'abord un procès en illégitimité», a poursuivi Éric Dupond-Moretti, en rappelant que les syndicats de magistrats, à l'origine de la plainte déposée contre lui, avaient qualifié sa nomination au ministère de la Justice de «déclaration de guerre».

Alors que des voix se sont élevées dans l'opposition pour critiquer le maintien du ministre à son poste durant ce procès, Rémy Heitz, qui porte l'accusation, s'est adressé aux juges (trois magistrats professionnels et douze parlementaires de tous bords), pour rappeler que ce procès très inhabituel n'était «pas bien sûr sans poser difficulté».

«Pour les témoins qui vont comparaître, pour la plupart magistrats, dont certains membres du ministère public et dont la carrière dépend de celui-là même que vous vous apprêtez à juger», a précisé le procureur général près la Cour de cassation, demandant aux juges un «souci permanent d'objectivité, de l'impartialité».

Une sorte de «préréquisitoire», «bien inutile», a rétorqué l'avocate d'Éric Dupond-Moretti, Me Jacqueline Laffont, en demandant aux juges de se contenter «des faits et du droit».

Relations rugueuses

Le dossier débute fin juin 2020, en marge de l'affaire de corruption dite «Paul Bismuth» visant l'ancien président Nicolas Sarkozy, quand l'hebdomadaire Le Point révèle que le Parquet national financier (PNF) a fait éplucher les factures téléphoniques de plusieurs avocats, dont Éric Dupond-Moretti, pour débusquer une éventuelle taupe qui aurait informé M. Sarkozy et son avocat Thierry Herzog qu'ils étaient sur écoute.

Éric Dupond-Moretti, ami très proche de Me Herzog, dénonce une «enquête barbouzarde» et porte plainte.

La garde des Sceaux d'alors, Nicole Belloubet, avait demandé une «inspection de fonctionnement». Devenu ministre, Éric Dupond-Moretti avait ensuite ordonné une enquête administrative contre deux magistrats et la cheffe du PNF pour déterminer d'éventuelles fautes individuelles.

Pendant l'enquête, Éric Dupond-Moretti, qui a toujours entretenu des relations rugueuses avec les magistrats, a dénoncé une instruction «biaisée» visant à «salir la réputation d'un ancien avocat» et nourrir son procès en «illégitimité à occuper les fonctions de garde des Sceaux».

L'interrogatoire de l'ex-avocat, redoutable plaideur aux quelque 140 acquittements qui lui ont valu le surnom d'«Acquittator», est prévu mardi matin.

Une vingtaine de témoins seront appelés à la barre pendant le procès, prévu jusqu'au 16 novembre.

Parmi eux, l'ancienne ministre de la Justice, Nicole Belloubet, présente dans la salle à l'ouverture de l'audience, l'ancien premier ministre Jean Castex ou l'ex-procureur général près la Cour de cassation, François Molins.