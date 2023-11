Paix, Shalom, Salam. Est-ce trop demander?

Les rassemblements, en ces temps de guerre, sont nombreux et polarisés. Les uns ne marchent pas avec les autres mais plutôt contre les autres.

Et c’est la raison pour laquelle je suis restée chez moi. J’attends celle qui m’interpellera, comme citoyenne et comme être humain. Une manifestation où les drapeaux d’Israël et de la Palestine flotteraient fièrement côte à côte. Une manifestation empreinte de compassion, où nous demanderions la libération des otages et un cessez-le-feu humanitaire. Parce que nous avons le droit d’exiger ces deux choses simultanément. Une manifestation où nous proclamerions haut et fort que nulle femme, nul enfant, nul civil ne devrait jamais être terrorisé, tué ou torturé par le Hamas, et que nulle femme, nul enfant, nul civil ne devrait souffrir d’une riposte militaire, ni être affamé ou assoiffé.

À l’unisson

J’aimerais tant être témoin d’une manifestation où les familles des victimes israéliennes, meurtries par ces actes terroristes horribles et condamnables, avanceraient main dans la main avec les familles de Gaza, qui perdent chaque jour des êtres chers. Leurs souffrances se ressemblent, leurs peines s’entremêlent.

Je voudrais voir les familles des otages se joindre aux familles gazaouies, unissant leurs voix, pleurant ensemble, réclamant à l’unisson la fin de cette folie et la libération des innocents, car l’union de leurs voix a plus de chances de résonner dans l’oreille des puissants de ce monde.

J’aimerais que les Palestiniens disent haut et fort que les actes barbares du Hamas ne peuvent en aucun cas être commis en leur nom, et que les Israéliens disent à leur gouvernement que la vengeance et la riposte ne peuvent être collectives et aveugles.

J’aspire à voir les rabbins et les imams calmer les esprits et les âmes avec des paroles de sagesse et de sérénité.

Mise en commun de la peine

Que les cris soient unis, que les larmes soient partagées, que les revendications soient communes. Que le peuple reprenne le pouvoir et rejette ces politiques de haine et de destruction.

Je rêve de voir, d’une même voix, d’un même souffle, la répudiation de l’antisémitisme et de l’islamophobie.

Je souhaite ardemment pouvoir crier «Paix» en français, «Shalom» en hébreu et «Salam» en arabe.

Quand cette manifestation verra-t-elle le jour? Je l’ignore. Mais je serai là, un jour, en première ligne, à témoigner de ce moment historique où l’humanité s’unira pour de bon.