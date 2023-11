Pour la fin de la publicité à Radio-Canada

Pour la survie à long terme de notre culture, sauver la télévision est essentiel, mais c’est très mal parti.

Il ne reste pas grand temps à Justin Trudeau pour assurer la survie de la télévision publique avant que Pierre Poilievre entre dans les studios avec ses gros sabots. Le chef conservateur a promis de ne pas toucher au réseau français de Radio-Canada, mais comment résistera-t-il aux pressions qu’il subira au sein de son propre parti pour faire maison nette de toute la télévision publique?

Si l’on tient compte seulement de l’écoute de la télévision de la CBC – environ 6% –, sa disparition ne devrait pas créer de grands remous. Sauf chez les auteurs et les artistes anglophones dont presque tous seraient au chômage permanent s’ils ne comptaient que sur la télévision privée. Quant aux artisans, ils vivent déjà très bien des productions américaines qu’on enregistre dans les studios de Toronto et de Vancouver. Mais que ça plaise ou non à Pierre Poilievre, la radio de la CBC constitue un fort élément de cohésion pour tous les anglophones et la télévision publique joue encore un rôle important dans les régions éloignées.

Au Québec et au Canada français, le paysage télévisuel est bien différent. Deux réseaux de télévision, Radio-Canada et TVA, sont d’une importance vitale pour les francophones et la présence d’un troisième, Noovo, est loin d’être négligeable. L’audience de ces trois réseaux a vieilli, mais elle n’en reste pas moins majoritaire. L’abonnement au câble et au satellite donnant accès aux chaînes francophones diminue d’année en année, mais les deux tiers des Québécois y sont encore fidèles et la disparition du service n’est pas pour demain.

UN SEUL RÉSEAU DE TÉLÉ?

Analystes et commentateurs furent unanimes à déplorer les coupes dramatiques auxquelles doit se résigner TVA. Aucun d’eux, sauf Mario Dumont, à ma connaissance, n’a osé remettre en cause la situation privilégiée de Radio-Canada. Si cette situation perdure, les risques de nous retrouver un jour avec un seul réseau de télévision sont loin d’être une vue de l’esprit.

Quelle que soit la contribution que pourraient verser les géants du numérique à notre système de radiodiffusion suite à la Loi sur la diffusion continue en ligne, elle n’arrivera jamais seule à rétablir un certain équilibre entre la télévision publique et la télévision privée. À terme, la situation d’un diffuseur public qui mange à tous les râteliers alors qu’il reçoit de l’État les deux tiers de son budget ne peut qu’entraîner la stagnation de la télévision privée, sinon sa disparition éventuelle.

LA FIN DE LA PUBLICITÉ

Il y a des décennies qu’on réclame la fin de la publicité à Radio-Canada, ce qui serait d’un précieux secours pour la télévision privée. L’État a fini par imposer l’interdiction de la publicité à la radio de CBC/Radio-Canada, qui ne s’est jamais portée aussi bien! Il y aura bientôt quatre ans, le rapport Yale a recommandé l’abandon de la publicité dans les émissions d’information et d’affaires publiques de Radio-Canada. Le Parti libéral fédéral a même inscrit la mesure à son programme électoral, mais l’affaire est restée lettre morte et plus personne n’en parle.

Pourquoi la télévision publique a-t-elle besoin des fonds de l’État pour ses émissions de divertissement et ses séries dramatiques, alors qu’elle peut vendre de la publicité elle aussi et compter de plus sur tous les bénéfices accordés aux réseaux privés par le biais du Fonds des médias et des crédits d’impôt à la production indépendante? C’est honteux que la CBC/SRC puisse ainsi avoir le beurre et l’argent du beurre.