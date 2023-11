Sharks : «Ça ne peut pas durer» - Mike Grier

Les Sharks de San Jose encaissent mauvais résultat après mauvais résultat et la patience de l’état-major commence à s’effriter. Si rien ne s’améliore rapidement, le directeur général Mike Grier a prévenu que des changements pourraient avoir lieu.

En lisant entre les lignes, on comprend que des vétérans qui ne produisent plus pourraient quitter le navire ou que l’entraîneur-chef David Quinn pourrait sauter.

L’équipe californienne n’a remporté aucun de ses 11 premiers duels cette saison et vient d’accorder 10 buts à ses deux dernières sorties. Les Sharks n’ont inscrit que 12 filets, soit un de plus qu’Auston Matthews (Maple Leafs de Toronto) à lui seul...

«Si je ne vois pas ce que je veux voir, nous évaluerons toutes les options, a indiqué Grier lundi devant les médias, ses propos étant rapportés par le “Mercury News”. Ça ne peut pas durer. Les amateurs méritent mieux. Le propriétaire a été coopératif et il appuie mon équipe et moi.»

«Quand vous allez de l’avant et que les choses ne s’améliorent pas, nous devons tout remettre en question. En ce moment, je crois que les joueurs y croient toujours et tout le monde peut faire mieux. Les joueurs, les entraîneurs et moi, nous pouvons tous en faire un peu plus et être meilleurs», a ajouté celui qui a pris les rênes comme DG en juillet 2022.

Chez les joueurs, Mike Hoffman n’a toujours pas touché la cible en 10 matchs, Mikael Granlund n’a pas de point à sa fiche et Marc-Édouard Vlasic a été laissé de côté à plusieurs reprises. Outre Tomas Hertl (sept points en 11 parties), rien ne semble aller. Sept joueurs ont déjà un différentiel de -11 ou pire.

Ainsi, Grier pourrait se tourner vers le marché des transactions, mais chacun de ses choix sera méticuleusement planifié.

«Peut-être que nous regarderons. Par contre, nous n’allons définitivement pas compromettre ou retarder le développement de nos jeunes joueurs ou essayer d’échanger des choix au repêchage pour essayer de sauver la saison», a-t-il expliqué.

Les Sharks tenteront de signer une première victoire mardi soir en recevant la visite des Flyers de Philadelphie.