Taylor Swift: le réenregistrement de son album «1989» se vend mieux que l'original

La version réenregistrée de l'album de Taylor Swift, 1989, a dépassé les ventes de l'original en Amérique du Nord au cours de la première semaine de sa sortie.

Intitulé 1989 (Taylor's Version), le disque s'est hissé au sommet du palmarès des albums Billboard 200 et est devenu le premier LP à atteindre le million d'unités vendues au cours de sa première semaine d'exploitation à deux reprises, en 2014 et 2023. Le nouvel album bat ainsi les ventes de la première semaine en 2014, ce qui en fait son premier réenregistrement à surpasser l'album original, avec 1,6 million d'unités.

1989 (Taylor's Version) a également connu la meilleure semaine de ventes d'albums de 2023, battant Speak Now (Taylor's Version) et son autre disque Midnights et lui donnant les trois albums les plus vendus de l'année. Et les records ne s'arrêtent pas là, Taylor Swift est la première artiste féminine à obtenir 13 albums numéro un dans ce classement à leur sortie. Elle a également prolongé son record de l'artiste féminine ayant le plus de semaines à la première place du Billboard 200 à son actif.

La chanteuse de Shake It Off a commencé à réenregistrer tous les albums qu'elle avait sortis avec son premier label, Big Machine, après sa vente en 2019 au directeur musical Scooter Braun. Suite à cette acquisition par le manager de Justin Bieber, la musicienne, qui s'était déjà brouillée avec lui, s'est engagée à réenregistrer ses six premiers albums afin de reprendre le contrôle de ses masters. Taylor Swift a jusqu'à présent réédité Red, Fearless, Speak Now et 1989.

