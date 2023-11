Tramway de Québec: c’est le festival des amateurs

Notre Capitale-Nationale est magnifique et il y a toujours plein de belles raisons d’en être fier... sauf pour les projets de transport!

Élu in extremis il y a deux ans, le maire Bruno Marchand a complètement échoué à augmenter l’adhésion au projet de tramway.

En campagne électorale en octobre 2021, il avait affirmé qu’il ne pouvait pas dire «coûte que coûte, on va aller faire ce projet-là», alors qu’il s’interrogeait sur la facture.

Il avait ajouté qu’il croyait au tramway, mais que «si on n'est pas capable de rallier les citoyens, ce projet-là ne peut pas voir le jour».

Il s’était engagé à apporter des modifications importantes, notamment en retirant les fils, ce qui ne s’est pas avéré.

Ses relations avec le gouvernement Legault ont tourné à la confrontation.

Le comble, c’est sa tentative désespérée de tordre les chiffres d’un sondage pour donner l’impression que l’appui s’était maintenu autour de 40%, alors qu’il est à 36%.

Marchand constate peut-être, à la lecture du sondage publié ce lundi par Le Journal, que la bonne presse dont il a joui sur la scène nationale avec ses espadrilles et la frange d’autres jeunes maires de gauche lui est un peu montée à la tête.

Les gens de Québec, ceux qui vont décider de le réélire ou non, déchantent.

La tiédeur de la CAQ

Le gouvernement Legault a ses torts.

On ne peut pas se dire pour un projet si important, mais en parler en mettant des gants de caoutchouc et un masque chirurgical comme s’il y avait risque d’être contaminé par la peste.

Bien des caquistes aimeraient probablement que François Legault tire la plogue.

«Est-ce que c’est le meilleur projet de mobilité dans le grand Québec pour cette somme d’argent là? À l’époque, le BAPE disait non et on se retrouve avec des coûts ayant au moins triplé», signale une source gouvernementale.

Mais la CAQ peut-elle se permettre de terminer un deuxième mandat au pouvoir avec un gros zéro comme bilan à Québec?

Pas de nouveau lien avec la Rive-Sud, pas de transport structurant, rien d’enclenché?

Poser la question, c’est y répondre.

Peut-être faudrait-il accorder à Bruno Marchand la chance de lancer au moins une première partie, de l’ouest vers l’Université Laval.

Cela permettrait à la Ville de démontrer si elle est vraiment capable d’effectuer la gestion du projet et de respecter les coûts qu’elle avance.

Le fédéral crédible?

Parce qu'on comprend aussi le scepticisme du gouvernement Legault face à Ottawa.

Le ministre Jean-Yves Duclos peut bien dire que le fédéral sera au rendez-vous, peu importe le dépassement de coûts, il n’existe pas de garantie pour une somme de trois milliards.

Il faut se rappeler que pendant la campagne électorale de 2015, les mêmes libéraux fédéraux ont promis de régler le dossier du pont de Québec en six mois!

Pensez à ce vieux pont qui continue de rouiller sous nos yeux d’électeurs roulés dans la farine, et essayez de ne pas rire.

Bref, de grâce, quel que soit le palier de gouvernement, parlez-vous, enlignez-vous, on mérite mieux que ça.