Bureau: elle profite de la chute de WeWork

Tandis que les jours de l’américaine WeWork semblent de plus en plus comptés, une de ses concurrentes directes – venue celle-là de Suisse – gagne rapidement des parts de marché à ses dépens, tant au Québec, qu’ailleurs au Canada et aux États-Unis.

«Nous avons le vent dans les voiles, reconnaît la vice-présidente, partenaire de croissance d’IWG (pour International Workplace Group) au Canada, Melissa Belisle. Depuis 18 mois, nous avons ouvert 35 nouveaux centres, et du nombre, au moins quatre sont situés au Québec. Et ce n'est pas fini. »

Fondée il y a une trentaine d’années, IWG compte 3 500 espaces de coworking, dans 120 pays à travers le monde. Du nombre, 144 sont au Canada, dont 19 au Québec, sous trois enseignes mieux connues que sont Regus, SPACES et HQ.

À la différence de WeWork, dont les activités sont concentrées à Montréal, IWG n’hésite pas à s’aventurer à l’extérieur des grands centres. Si elle a déjà ouvert treize espaces de tailles et enseignes diverses dans la région métropolitaine, elle en a aussi inauguré trois à Québec, deux à Gatineau et un à Sherbrooke, qui doit en accueillir un second d’ici peu.

Photo tirée du site de IWG

Au dernier trimestre, le taux de disponibilité des tours de bureau du quartier des affaires de Montréal affichait un record de 21,5%, selon la société immobilière Colliers International. Qu'à cela ne tienne, «le coworking n’est pas mort», insiste Mme Belisle.

Si plusieurs entreprises hésitent encore à rappeler leurs employés dans leur bureaux des centres-villes, les travailleurs – souvent résidents de ces mêmes quartiers centraux – ont pour leur part tous droit à un espace de travail convenable, estime-t-elle.

L'une des recettes du succès apparent d'IWG réside dans le fait qu’au sortir de la pandémie, elle a choisi de concentrer ses efforts à l’offre de gestion d’espaces de travail.

Ainsi, plutôt que de signer des baux coûteux auprès de propriétaires immobiliers, avec l’objectif de les relouer ensuite, elle leur offre plutôt dorénavant ses services de gestion d’espaces flexibles.

Certes, les propriétaires de tours de plus en plus délaissées ne gagnent pas un nouveau locataire. En contrepartie, de concert avec IWG, ils s'offrent la possibilité de tirer profit de l'activité de location d’espaces de travail flexible qui a cours en leur propres murs.

Le besoin y est, la demande aussi, semble-t-il. Au point, selon Mathieu Turnier, vice-président associé de Colliers, la multinationale suisse est en bonne posture pour tourner à son avantage la tournée de renégociations des baux que s’apprêterait à lancer WeWork pour tenter de sauver les meubles.

En raison de l'adoption progressive du travail hybride, IWG estime que pas moins de 30% de l'immobilier commercial sera constitué d'espaces de travail flexibles d'ici 2030.