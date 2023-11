Une grosse discussion dans le vestiaire des Blackhawks

Les vétérans des Blackhawks de Chicago ont tenu à mettre les points sur les «I» après la défaite de dimanche contre les Devils du New Jersey.

L’attaquant Corey Perry a révélé aux médias que les joueurs avaient tenu une réunion en l'absence des instructeurs. C’est lui et le défenseur Seth Jones qui ont pris la parole devant leurs coéquipiers.

«Nous avons eu un bon tête-à-tête, a révélé Perry en conférence de presse, après le revers de 4 à 2 contre les Devils. Nous sommes une fraternité et nous ne rabaissons personne. Nous ne sommes pas là pour ça. Ce n’était pas le but de notre intervention. Nous sommes des frères et nous pouvons nous parler pour comprendre les choses comme des hommes.»

«Le message, c’était que nous sommes une équipe. Il ne s'agit pas de rabaisser personne, il s'agit de rendre tout le monde meilleur.»

«Nous devons être responsables et jouer avec le système que nous avons mis en place pendant le camp d'entraînement et pendant les premiers matchs de la saison, a aussi dit Perry. Nous le faisons par moments, mais nous devons le faire pendant toute la durée d’un match. Nous avons eu une bonne discussion dans le blanc des yeux et nous allons aller de l'avant.»

L’entraîneur-chef des Blackhawks, Luke Richardson, voit cette initiative de ses vétérans comme un avantage.

«Je n'y ai pas participé et c'est tant mieux, a-t-il dit. Je pense qu'ils m'ont suffisamment entendu parler avant et pendant la partie. S'ils estiment avoir quelque chose à dire, cela va généralement plus loin lorsque les leaders et ceux qui ressentent le besoin de s'exprimer le font.»

Les Hawks, qui ont maintenu un dossier de 4-7-0 jusqu’à maintenant en 2023-2024, renoueront avec l’action jeudi soir. Pour l’occasion, ils visiteront le Lightning de Tampa Bay.

