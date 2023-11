Une immense mission que les Devils ne veulent pas rater

Même privés de leur as en attaque Jack Hughes, les Devils du New Jersey ont l’intention de conserver leur place dans l’élite de la Ligue nationale de hockey (LNH), peu importe la durée précise de l’absence du joueur vedette.

Celui-ci est tombé au combat quand il a heurté la bande durant le match de vendredi contre les Blues de St. Louis et il manquera minimalement une semaine de jeu. Toutefois, ses coéquipiers refusent de se laisser abattre : d’ailleurs, ils l’ont laissé savoir aux Blackhawks de Chicago, qu’ils ont vaincus par la marque de 4 à 2, dimanche.

• À lire aussi: Les Devils donnent une mise à jour sur Jack Hughes

• À lire aussi: Un ancien entraîneur des Blackhawks accusé d’agression sexuelle

• À lire aussi: «Slafkovsky peut être un bon complément pour Cole et moi» - Suzuki

Maintenant, les hommes de l’entraîneur-chef Lindy Ruff n’ont pas besoin d’explications élaborées. Ils auront à fournir un effort optimal et miser sur le travail collectif pour pallier la perte de l’Américain, sans compter celle de Nico Hischier, également touché au haut du corps et à l’écart depuis le 27 octobre. Dans une section Métropolitaine comprenant les Rangers de New York, premiers avec 17 points, les Hurricanes de la Caroline (14) et les Devils (15), il n’y a pas de place au relâchement.

«Nous le savons, nous en avons discuté auparavant. Les autres gars doivent abattre le boulot et les voir contribuer en agissant pour faire une différence est immense, a estimé l’attaquant Curtis Lazar au site NHL.com. Évidemment, ce sont de gros morceaux, mais vous pouvez constater que nous créons de l’offensive avec du hockey simple. Nous bataillons pour les rondelles, nous remportons les confrontations et nous nous présentons aux endroits corsés. C’est ce qu’il nous faut.»

«Tant que nous travaillons, les résultats viendront, mais c’est un défi imposant pour nous en raison de l’adversité reliée aux noms hors de notre formation, a-t-il ajouté. C’est bien de voir cette réponse, les gars acceptent la mission.»

Responsabilités accrues

Au nombre des hockeyeurs devant hisser leur niveau de jeu, l’ancien de la Ligue junior majeur du Québec Dawson Mercer a pivoté le premier trio et s’est bien débrouillé en marquant une fois. S’il croit détenir les outils requis pour aider le club en cette période cruciale, il a bien hâte de revoir Hughes et Hischier quitter l’infirmerie.

«Les deux constituent des joueurs formidables chez nous, a-t-il qualifié. Ils contrôlent le jeu tellement bien et lorsque le disque se trouve sur leur bâton, de bonnes choses surviennent. Ce sont des éléments-clés. C’est bon d’avoir pris le relais pour obtenir cette victoire, mais bien entendu, ce sera mieux de les revoir dans l’équipe quand ils pourront jouer.»

En attendant, les Devils visiteront l’Avalanche du Colorado, mardi.