L'ancien défenseur de la LNH Zdeno Chara court le marathon de New York en 3h19 minutes

Personne ne doutait du fait que Zdeno Chara était une véritable force de la nature et l’ancien défenseur format géant l’a prouvé plus que jamais en terminant dimanche le Marathon de New York en 3h19 min et 19 s.

En avril dernier, Chara avait épaté en complétant un premier marathon, celui de Boston, en 3 h 38 min 23 s. Ce chrono était déjà admirable pour un gaillard de 6 pi 9 po et 250 lb, mais le fait qu’ait retranché 19 minutes à son temps sur le parcours de 42,2 km à peine six mois plus tard est spectaculaire.

GO BIG ZEE!!! pic.twitter.com/Ar0Cx9R8cn — New York Islanders (@NYIslanders) November 5, 2023

Tout indique que le corps de celui qui a disputé pas moins de 1880 matchs dans la LNH en incluant les séries a encore beaucoup à donner malgré l’usure. À 46 ans, deux ans après sa retraite au terme de 24 saisons, il n’est peut-être plus hockeyeur, mais demeure certainement tout un athlète.

Il s’agissait pour lui d’un deuxième marathon dans le circuit des «World Majors» et d’un cinquième marathon en six mois, un autre fait d’armes impressionnant.

«Tu es tellement inspirant», lui a lancé l’une de ses partenaires de course, Becca Pizzi, sur son compte Instagram.

Chara est familier avec New York, lui qui a été repêché par les Islanders en troisième ronde, en 1996. Il a disputé les quatre premières saisons de sa carrière avec l’équipe, avant de revenir pour une dernière campagne en 2021-22.