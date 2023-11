Ramonage à 100$ ou 35 000$ de dégâts

En 2008, un incendie de cheminée cause d’importants dégâts dans une résidence de La Sarre, en Abitibi. Lorsque les pompiers et le premier expert sont arrivés sur les lieux, ils ont constaté que la cheminée installée en 1973 avait de graves lacunes. Le rapport de l’expert révèle un espace de dégagement insuffisant, l’absence de coupe-feu et la présence beaucoup trop importante d’isolant minéral dans des sections de la cheminée qui n’en nécessite pas.

La société d’assurance qui a couvert les frais de réparation après l’incendie, poursuit le constructeur, un menuisier, de la résidence pour se faire rembourser. Pour elle, l’incendie n’est dû qu’à la mauvaise installation de la cheminée par le constructeur.

Duel d’expertises

Le constructeur réplique en faisant appel à son propre expert. Dans son rapport, cet expert mentionne un état de corrosion très avancé à l’intérieur de la cheminée, ce qui correspond plutôt à un manque grave d’entretien. Plutôt que de jeter la faute sur le constructeur qui aurait mal installé la cheminée, l’expert en sinistre blâme les différents propriétaires de ne pas avoir effectué l’inspection annuelle et le ramonage qu’exige le Code national de prévention des incendies.

Ce sont les témoignages des divers occupants de la résidence qui vont éclaircir le débat. Non seulement la cheminée n’a pas fait l’objet d’un ramonage annuel régulièrement, mais il pouvait s’écouler des périodes aussi longues que dix ans sans qu’un minimum d’entretien soit effectué.

Une négligence qui coûte cher

La cour conclut que l’incendie est dû à une accumulation exagérée de créosote, cette substance collant aux parois des cheminées. La cour ajoute que bien que l’installation de la cheminée en 1973 n’avait pas été effectuée selon les règles de l’art, on ne peut considérer les déficiences de cette installation comme des vices graves. Le véritable vice est plutôt la négligence des occupants de la résidence de faire ramoner régulièrement la cheminée. La société d’assurances n’a donc reçu aucun paiement et a dû assumer seule les frais de reconstruction de 35 000$ sur la résidence.

Retenez que vous ne devriez pas considérer le ramonage annuel comme étant optionnel. C’est un entretien essentiel pour votre cheminée qui diminuera fortement les risques d’incendie, en plus de vous épargner de possibles ennuis judiciaires. Pour ne prendre aucun risque, n’hésitez pas à contacter votre assureur afin de vérifier vos obligations quant à votre cheminée et tenez-le informé de tout changement. Mieux vaut être le plus transparent possible et ainsi éviter des difficultés au moment des réclamations ou encore une fin de la couverture d’assurance.