À la conquête de l’Europe pour TrackZ: le fabricant de fauteuils roulants tout-terrains prend de l'expansion

Le fabricant québécois de fauteuils roulants tout-terrain TrackZ est prêt à prendre de l'expansion du côté de la France.

Après l’ouverture d’un nouvel atelier-boutique à Québec, l’entreprise TrackZ travaille sur des projets d’expansion. Fondée en 2018, la PME quitte son emplacement de Saint-Raymond pour s’établir sur le boulevard Charest Ouest.

«On se rapproche de notre clientèle», a souligné Hugo Lefebvre, fondateur et directeur général.

Photo Caroline Gingras

«Les fauteuils en général, avant qu’on arrive, c’était fait pour les gens qui restent à l’intérieur ou pour les sports très spécialisés. Nous, on se situe entre les deux, pour les familles tout simplement actives qui veulent sortir à l’extérieur, que ce soit pour aller jouer avec leurs enfants dans le gazon, aller se promener en forêt ou aller porter les vidanges au chemin», ajoute M. Lefebvre.

L’idée de se lancer en affaires dans ce domaine est née à la suite de l’accident de travail de son ami qui l’a privé de l’usage de ses jambes. C’est à partir d’un prototype réalisé avec l’aide de cet ami que M. Lefebvre a commercialisé le produit et bâti TrackZ. Cinq ans plus tard, la jeune entreprise vise l’Europe. En effet, les produits TrackZ seront bientôt distribués en France.

Pour le moment, les ventes sont surtout concentrées au Québec.

«On commence à vendre dans l’Ouest canadien et dans le reste du Canada. La prévente de nos produits en France débute dans quelques semaines.»

Pour l’aider à se faire connaître, l’entreprise a développé un réseau d’ambassadeurs en France qui vont recevoir des démonstrateurs. TrackZ compte aussi ouvrir un atelier-boutique en Bretagne qui pourra recevoir les pièces pour l’assemblage final, avant éventuellement de les distribuer partout en France et en Europe.

«Nous avons rencontré des ambassadeurs aux quatre coins du pays, nous avons approché des associations, des professionnels de la santé et des influenceurs qui sont eux-mêmes en fauteuil roulant. C’est le début d’une grande aventure», a ajouté M. Lefebvre dont l'entreprise affiche un chiffre d'affaires de 1,2 M$.

Plus grande superficie

«C’est la troisième fois qu’on déménage. À Saint-Raymond, on est déménagés deux fois en pensant tout le temps qu’on allait être corrects pour suivre avec les ventes, mais là, on est encore trop serrés. Donc, on a décidé de faire le grand move.»

«On a l’impression d’être dans une shop de vélo et de plein air. Pas dans un endroit qui s’adresse aux gens malades», indique M. Lefebvre.

Les nouvelles installations pourront donc mieux s'ajuster à la croissance anticipée de l'entreprise.