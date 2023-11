CBC/Radio-Canada doit réduire son budget de 100M$ et n’écarte pas d’éventuelles mises à pied

Comme les médias et télédiffuseurs privés, CBC/Radio-Canada devra réduire ses dépenses. Catherine Tait, présidente-directrice générale de CBC/Radio-Canada, n’a pas écarté d’éventuelles mises à pied, mardi, en marge d’une allocution organisée par La Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

«Il y aura des décisions difficiles à prendre», a expliqué Catherine Tait, présidente-directrice générale de CBC/Radio-Canada.

Déjà, elle a annoncé le gel de la création de nouveaux postes il y a quelques semaines.

«On essaie de couper et de réduire les dépenses, comme les voyages et les dépenses discrétionnaires», a précisé Catherine Tait.

TOMA ICZKOVITS

Dans la foulée de la suppression de 547 postes chez TVA la semaine dernière, CBC/Radio-Canada cherche à son tour d’autres solutions pour effectuer des coupures de 100 M$ à son budget annuel pour les 3 prochaines années. En 2021-2022, les dépenses totales de CBC/Radio-Canada ont été évaluées à 2 G$. Le gouvernement fédéral lui avait alloué 1,2 G$.

Des suppressions de postes sont-elles envisagées?

«Pour l’instant, je ne peux pas faire de commentaires parce qu’on est au milieu de ce processus. Normalement, on a un cycle budgétaire, et on a une réunion avec notre conseil d’administration fin novembre pour commencer l’exercice financier pour l’année prochaine», a expliqué Catherine Tait, de passage à Montréal mardi après-midi.

«On est en train de tout regarder. On a gelé des postes vacants. On a plusieurs outils pour minimiser l’impact sur nos employés, et surtout sur nos services aux Canadiens», a assuré la présidente-directrice générale de CBC/Radio-Canada.

Concurrence des géants numériques, polarisation, système d’information fragilisé, désinformation, pressions financières... Catherine Tait a brossé un portrait sombre de la situation actuelle dans son allocution, tout en soulignant l’importance de CBC/Radio-Canada dans le paysage médiatique d’ici.

Un problème systémique

Face à la demande du Bloc Québécois de créer un fond d’urgence de 50 M$ pour endiguer la crise des médias, Catherine Tait est peu optimiste.

«Je ne pense pas que c’est la solution qu’on cherche. On parle d’un problème systémique et structurel. On parle de modèles d’affaires qui sont brisés. Même si 50 M$ peuvent aider, ce n’est pas suffisant», a commenté Catherine Tait.

En plus de TVA, plusieurs médias ont récemment annoncé des coupures, dont Bell, Les Coops de l’information et Métro.