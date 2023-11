«Chanteurs masqués»: près de 1,8 million de téléspectateurs

Le plus récent épisode de Chanteurs masqués a rejoint 1 774 300 téléspectateurs, dimanche soir, à TVA, selon les données préliminaires de Numeris, firme qui mesure l’écoute.

Il s’agit de la deuxième meilleure cote d’écoute pour le grand plateau chauffé par Guillaume Lemay-Thivierge. Le 15 octobre, Chanteurs masqués avait attiré 1 795 000 personnes devant leur écran. Rappelons que c’est la comédienne et entrepreneure Mahée Paiement, alias la Poupée, qui a été démasquée.

Photos fournies par TVA.

Le tout dernier Gala de l’ADISQ animé par Louis-José Houde après 18 ans de service a fait mal à Révolution. La compétition de danse a glissé en troisième place, avec 989 400 adeptes, contre 1 158 300 pour la grand-messe de la musique québécoise.

Photo fournie par l’ADISQ, Jean-François Leblanc

La remise de prix a fait mieux que l’an dernier et en 2020 (1 016 000) et que son pire résultat des cinq dernières années, en 2021 (683 000). Cependant, en 2018 (1 367 000) et en 2019 (1 225 000), plus de Québécois étaient au rendez-vous. Tous ces chiffres sont des données préliminaires.

La poule aux œufs d’or a pris la quatrième position, dimanche soir, avec 924 300 adeptes, tout près de Révolution. En cinquième position, on retrouve Le TVA Nouvelles 18h, suivi par 880 900 personnes.

Les cotes d’écoute du dimanche 5 novembre:

• Chanteurs masqués – TVA – 1 774 300

• Le 45e Gala de l’ADISQ – ICI Télé – 1 158 300

• Révolution – TVA – 989 400

• La poule aux œufs d’or – TVA – 924 300

• Le TVA Nouvelles 18h – 880 900

• Vlog – TVA – 529 800

• Téléjournal 18h – ICI Télé – 491 200

• Philippe Laprise – Je m’en occupe – TVA – 483 900

• Le Téléjournal 22h – ICI Télé – 479 200

• Occupation double Andalousie – Noovo – 411 500

• Découverte – ICI Télé – 386 200

• Retour vers la culture – ICI Télé – 376 000

• Occupation double Andalousie Extra – Noovo – 267 600

• Le TVA Nouvelles réseau – 231 600

• L’atelier – TVA – 135 900

• L’autre midi à la table à côté – ICI Télé – 109 900

• Ceci n’est pas un talk-show – Noovo – 54 300