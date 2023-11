Charles Hamelin et Jasey-Jay Anderson peuvent parler pendant 10 heures!

Il n’y avait pas que Meaghan Benfeito et Roseline Filion qui en avaient long à se raconter au gala du Panthéon des sports du Québec, lundi. Jasey-Jay Anderson et Charles Hamelin étaient aussi en grande discussion.

• À lire aussi: Plongeon: une complicité toujours palpable entre Meaghan Benfeito et Roseline Filion

• À lire aussi: Une ville et une date importantes pour Vincent Damphousse

• À lire aussi: Il profite du gala d’intronisation du Panthéon des sports du Québec pour rencontrer son idole

«Chaque fois qu’on se rencontre, on dirait qu’on fait juste jaser pendant 10 heures! a à peine exagéré le quadruple champion olympique en patinage de vitesse courte piste. Sans être de grands amis, on a une connexion facile. On jase, on se pose plein de questions et on est intéressé par ce que l’autre fait. [...] Je l’admire beaucoup et je vais toujours l’apprécier.»

Les deux athlètes se sont croisés souvent au cours de leur carrière, pratiquant deux sports d’hiver. Ils ont tous deux participé aux JO de Turin, Vancouver, Sotchi et PyeongChang; Anderson ayant fait précédemment ceux de Nagano et Salt Lake City, devenant ainsi le premier Canadien à participer à six Jeux, tandis que Hamelin a conclu avec ceux de Pékin.

«Charles, c’est quelqu’un avec qui il est facile de jaser. Il a un parcours fascinant. C’est juste un bon gars, sans prétention. Il a réussi à trouver son humilité et à garder les deux pieds sur terre. Il a des histoires de vie du commun des mortels et de la superstar. Pour moi, c’est souvent l’histoire du commun des mortels qui est intéressante», a de son côté expliqué Anderson, champion de surf des neiges aux Jeux de Vancouver, en 2010.

Photo d'archives, Agence QMI, STEPHANIE LAMY

Sentiment de l’imposteur

Hamelin et Anderson se sont donc retrouvés, lundi, étant intronisés en même temps.

«Je suis tellement content d’être avec cette gang d’athlètes, a souligné la “locomotive de Sainte-Julie”, récemment honorée également par Patinage de vitesse Québec. Ce sont des gens que je regardais à la télévision, comme Vincent Damphousse quand il jouait pour le Canadien, ou des athlètes que j’ai côtoyés de près ou de loin durant ma carrière. C’est super le fun de partager le podium avec eux aujourd’hui [lundi].»

«D’être intronisé avec d’aussi grands champions, c’est tout un honneur. J’ai de la difficulté à me comparer à eux, mais en même temps, je suis juste heureux de me joindre à eux», a pour sa part admis Anderson.

Photo d'archives, Daniel Mallard

L’entrepreneur

Pourtant, la légende canadienne du snowboard n’a pas à rougir. Détenteur de quatre globes de cristal consécutifs entre 2001 et 2004, le Tremblantois de 48 ans a obtenu 63 podiums, dont 28 premières places, en Coupes du monde.

«Je n’ai jamais pris ma retraite officiellement!» a-t-il noté. Après une pause en 2010, j’ai continué à compétitionner pendant 12 ans pour faire du développement. Je me disais que j’aurais peut-être d’autres choses à tester, alors je me gardais une porte ouverte.»

Anderson, qui n’a pas pris de départ l’hiver dernier, voulait «savoir d’où venait la vitesse d’un ski ou d’une planche». Aujourd’hui, il conçoit des skis avec sa conjointe, Manon, qui l’accompagnait avec une de leurs filles, lundi soir.

«Ça fait remonter la nostalgie de mes belles années dans le sport. Je suis heureux, mais ce qui est triste de mon côté, c’est que mon corps ne me suivra pas. Je n’ai plus mon corps de 18 ans qui était invincible. Stnénose, hernie, tout ce que tu veux! Ça ne suit pas, même si je me tiens en forme», a raconté Anderson à l’approche de la cinquantaine.

Photo d'archives, Ben Pelosse

Une seule raison de remettre les patins

Pour sa part, le jeune Hamelin, 39 ans, n’est retraité que depuis un an et demi. Même s’il a gagné six médailles olympiques, 41 en Championnats du monde, dont 14 d’or, et 142 en Coupes du monde, il ne s’ennuie pas de la compétition.

La seule raison qui le pousse à sauter sur la glace, c’est pour accompagner sa plus grande, Violette, 3 ans et demi, qui a commencé à patiner.

«Je tripe. Elle n’a aucune peur, elle est fonceuse, elle veut faire comme les grands», a conclu Hamelin.

Photo d'archives, MARTIN ALARIE

▶ Marie-Claude Asselin (ski acrobatique saut), Meaghan Benfeito et Roseline Filion (plongeon), Vincent Damphousse (hockey), Jean-Paul Chartrand Sr (bâtisseur, médias) et Monique Lefebvre (bâtisseuse, sport adapté) ont aussi été intronisés au Panthéon des sports du Québec.