Claude Giroux en a assez des commentaires des partisans

Les rumeurs de congédiement s’intensifient à l’endroit de l’entraîneur-chef des Sénateurs d’Ottawa, D.J. Smith, et l’attaquant Claude Giroux croit que les partisans feraient mieux de passer à un prochain appel.

Lors du plus récent duel de la formation de la capitale fédérale, une défaite de 6 à 4 face au Lightning de Tampa Bay, samedi, on pouvait entendre des chants «Fire D.J.» dans le Centre Canadian Tire.

«Ça devient lassant, a affirmé le Franco-Ontarien en point de presse après l’entraînement des siens, mardi. Les partisans et les médias parlent tous de D.J. et c’est frustrant. Il est notre entraîneur, il ne s’en va nulle part. Nous voulons jouer pour lui. C’est une distraction dont nous n’avons pas besoin en ce moment.»

Giroux a confirmé que les joueurs ont entendu les revendications des spectateurs durant la partie. Il assure cependant que cela n’a pas affecté la performance de l’équipe.

«Les gars sont très engagés, nous n’abandonnerons pas et nous n’arrêterons pas de travailler fort», a-t-il ajouté.

Il y a eu énormément de mouvement du côté d’Ottawa depuis la vente de l’équipe au nouveau propriétaire de l’équipe, Michael Andlauer, le 13 juin dernier. Il y a eu le dossier du contrat de l’attaquant Shane Pinto qui traînait, puis la suspension de 41 matchs à celui-ci pour une histoire de paris. Ensuite, ils ont perdu un choix de première ronde pour une transaction avortée en 2021 impliquant l’attaquant Evgenii Dadonov. Finalement, la semaine dernière, l’organisation a annoncé le départ du directeur général Pierre Dorion.

Résultats peu concluants

Depuis l’arrivée de Smith à la barre des «Sens» en 2019, ceux-ci n’ont jamais atteint les séries éliminatoires. Malgré l’impatience de plus en plus grandissante autour du club, l’homme de 46 ans a affirmé qu’il exige déjà beaucoup de lui-même.

«Je suis mon plus grand critique, a-t-il dit lundi. Je veux que l’équipe que j’entraîne joue d’une certaine façon, qu’elle le fasse bien, qu’elle le fasse avec énergie et qu’elle le fasse ensemble. Quand nous ne gagnons pas, [...] je retourne à la maison et je suis torturé. Le bruit extérieur m’importe peu.»

Après 10 rencontres cette saison, les Sénateurs au dernier rang de l’Association de l’Est avec huit points. Ils ont perdu cinq de leurs six derniers affrontements.

Ottawa sera en visite au Scotiabank Arena, mercredi soir, pour se mesurer aux Maple Leafs de Toronto.

