Disques 7ième Ciel fête ses 20 ans au Centre Bell: des défricheurs devenus rois

Steve Jolin a fondé Disques 7ième Ciel alors que l’industrie de la musique tournait le dos au rap; 20 ans plus tard, son label remportait le Félix remis à la maison de disques de l’année.

«Je n’ai jamais accepté un “non” comme réponse», affirme le rappeur et homme d’affaires Steve Jolin, fondateur de Disques 7ième Ciel, avec qui Le Journal s’est entretenu. «Les Abitibiens ont toujours été perçus comme des défricheurs et c’est aussi comme ça que je me vois», explique le natif de Rouyn-Noranda, qui a toujours eu le sentiment que le rap allait réussir à prendre sa place au sein de l’industrie musicale de notre province.

«Il y a eu de l’éducation à faire auprès des diffuseurs et des organisateurs de festivals afin de leur faire voir que le rap s’en venait», se souvient Anodajay, de son nom de scène. «Ça n’a pas été simple, mais à force de taper sur le clou, le message a fini par passer», se réjouit celui dont l’étiquette représente aujourd’hui de gros noms tels que FouKi et Souldia.

Keke Calixte, co-animateur du balado Rapolitik et impliqué dans le monde du rap québécois depuis plusieurs années, décrit Disques 7ième Ciel comme un exemple à suivre en termes de gestion d’artistes.

«Ce label a réussi, dès le début, à donner la même exposition et la même notoriété à ses artistes que d’autres [labels] qui mettaient des styles plus commerciaux de l’avant», note-t-il, en faisant référence à des rappeurs comme Samian et Koriass, qui ont connu de beaux succès lors des premières années de vie de l’étiquette. «Steve [Jolin] a un très bon œil pour repérer le talent, c’est un gars très réfléchi et très intelligent», louange-t-il ensuite.

Une belle tape dans le dos

Steve Jolin le dit lui-même; on ne travaille pas pour les trophées. Celui qui s’apprête à envahir le Centre Bell avec son équipe pour le spectacle anniversaire des 20 ans de son étiquette se réjouit toutefois de la reconnaissance qu’on porte à l’entreprise ainsi qu’à ses membres.

«On travaille très fort, donc c’est valorisant de se faire reconnaître et de voir qu’on a acquis une place enviable dans l’industrie», lance humblement le fondateur de Disques 7ième Ciel, qui vient de remporter les Félix pour Entreprise de production de disques et Maison de disques de l’année au Gala de l’ADISQ.

Outre ces distinctions, Souldia, FouKi, Zach Zoya et Shreez, quatre porte-étendard de l’étiquette, faisaient aussi partie des nommés lors du rendez-vous annuel de la crème musicale.

Se rassembler pour célébrer

Le spectacle du 10 novembre au Centre Bell a pour but de célébrer les deux décennies d’existence de Disques 7ième Ciel, mais il coïncide également avec le cinquantième anniversaire de naissance du rap, ainsi qu’avec le quarantième de ce style de musique dans notre province.

«Le rap est une musique de collaboration, donc oui on va fêter l’histoire du label à travers nos artistes, mais on veut aussi célébrer le rap québécois dans son ensemble en invitant des artistes qui ne sont pas signés avec nous», explique Steve Jolin.

À part les joueurs étoiles comme Koriass, FouKi, Souldia, ainsi que les membres d’Alaclair Ensemble, les amateurs de rap québécois auront la chance de voir performer lors de cet événement des vétérans de la trempe de Manu Militari, Imposs et Loud.