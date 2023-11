Émission en direct à Calgary: la PM de l’Alberta rejoindra Tucker Carlson sur scène

Le commentateur politique conservateur américain Tucker Carlson, qui avait été écarté de Fox News en avril dernier, animera une conversation sur scène au début de l’année prochaine avec la première ministre de l’Alberta Danielle Smith.

La rencontre aura lieu le 24 janvier prochain au Telus Convention Centre, dans le centre-ville de Calgary, est-il possible de lire sur le site de Ticketmaster. Le prix des billets pour y assister varie de 224 à 442 $, selon les informations disponibles au sujet de la prévente sur le site.

Cette apparition de l’ancien présentateur de Fox News a lieu quelques mois après que son documentaire sur les restrictions de la santé publique concernant la COVID-19 au Canada ait été retiré par la chaîne américaine en mai dernier.

Il avait également soutenu les émeutes du 6 janvier 2021 au Capitole américain et les manifestants du «Convoi de la liberté» à Ottawa.

«Pourquoi n'envoyons-nous pas une force armée au nord pour libérer le Canada de Trudeau ? Et je le pense vraiment», avait déclaré M. Carlson à l’antenne en janvier 2023.

L’attaché de presse de Mme Smith, Sam Blackett, a indiqué au «Toronto Star» que la première ministre de l’Alberta «participe à divers événements publics et privés et accorde des entretiens à des dizaines de journalistes, de diffuseurs et de podcasteurs de tout l'échiquier politique».

«Il est évident qu'elle ne souscrit pas à toutes les opinions de tous les interviewers ou journalistes avec lesquels elle s'entretient, qu'il s'agisse de la CBC, du Toronto Star ou de Tucker Carlson», a-t-il ajouté.