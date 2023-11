En détresse: des ainés mettent fin à leurs jours après un refus d’aide médicale à mourir

Des ainés en détresse et délaissés par le système de santé en viennent à mettre fin à leurs jours de façon tragique, une triste réalité mise en lumière par une coroner de l'Estrie dans plusieurs rapports.

Le plus récent rapport concerne une pauvre dame de 80 ans, qui s’est enlevé la vie après s’être vu refuser l’aide médicale à mourir.

Le 16 janvier 2022, à Sherbrooke, la température était sous la barre des -30 degrés. Le corps de l’octogénaire a été retrouvé complètement congelé dans un boisé près de la piste cyclable sous le pont Jacques-Cartier.

Elle avait laissé à son domicile une lettre mentionnant avoir volontairement choisi de mettre fin à ses jours, précisant l’endroit où on retrouverait sa dépouille. Le message fait mention également de sa perte d’autonomie et de ses difficultés à obtenir l’aide médicale à mourir.

«Je constate qu’il n’y a eu aucune évaluation du risque suicidaire de madame, alors qu’elle a demandé à deux reprises l’aide médicale à mourir et aucun suivi n’a été effectué en lien avec cette détresse où elle exprime qu’elle veut mourir», a écrit la coroner Me Kathleen Gélinas dans son rapport publié mardi.

La coroner a émis quatre recommandations au CIUSSS de l’Estrie-CHUS, dont celle d’implanter un service de soutien et de suivi psychologique pour les personnes exprimant le désir de bénéficier de l’aide à mourir alors qu’elles n’y sont pas admissibles.

Il s’agit de la troisième fois au cours des cinq dernières années que la coroner Gélinas émet cette même recommandation.

En mars 2019, un homme de 92 ans de Stratford s’est enlevé la vie par pendaison suite à un refus d’obtenir l’aide médicale à mourir. En novembre 2019, un septuagénaire de Coaticook, lui aussi inadmissible à recevoir l’aide médicale à mourir, a choisi la même méthode pour mettre fin à ses jours.

À la suite de ces deux décès tragiques, Me Kathleen Gélinas avait soulevé le manque de suivi auprès de ces personnes âgées et recommandé au CIUSSS de l’Estrie d’y remédier. Dans le rapport publié mardi, la coroner constate qu’il y a toujours des lacunes.

«Je comprends mal le délai du CIUSSS de l’Estrie-CHUS à implanter un service de soutien et de suivi psychologique pour les personnes à qui l’on a refusé l’aide médicale à mourir. Il s’agit du troisième rapport d’investigation que je rédige où des recommandations seront formulées au CIUSSS de l’Estrie-CHUS», a-t-elle indiqué.

Le Dr Benoît Heppell est médecin de famille et traite régulièrement avec des patients qui demandent à recevoir l’aide médicale à mourir. «C’est dramatique que des gens, par leur souffrance, finissent par mettre fin à leurs jours parce qu’ils ne sont pas soulagés, c’est épouvantable. Dans notre société civilisée et notre système, on ne devrait jamais se rendre là», a-t-il souligné.

Il est d’accord sur le fait qu’il est essentiel d’accompagner les personnes qui demandent l’aide médicale à mourir, mais qui ne sont pas admissibles.

«Quand ils nous disent; je veux l’aide médicale à mourir, c’est un signal de détresse qu’ils nous lancent. Si on ne l’attrape pas, on les perd. Soit certains vont mettre fin à leurs jours, soit certains vont sombrer dans un découragement en se disant qu’on ne peut rien pour eux. Quand je dis non à quelqu’un parce que je ne peux pas lui offrir, il faut que je nourrisse l’espoir que je peux faire autrement, je peux essayer de vous soulager, qu’est-ce que je peux faire pour vous aider à vous redonner une qualité de vie? Il faut les accompagner ces gens-là», a-t-il mentionné.